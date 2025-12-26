(TBTCO) - UBND TP.Hà Nội đã triển khai quyết liệt nhiệm vụ tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng cải cách thực chất, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo trung tâm, lấy tiết kiệm chi phí xã hội và nâng cao trải nghiệm thực tế làm tiêu chí đánh giá kết quả.

TP. Hà Nội vừa cho biết, tính đến nay, thành phố đã hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt phương án tái cấu trúc đối với 293 TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, liền mạch, hiệu quả, tối ưu chi phí. Đây là các TTHC phổ biến nhất, phát sinh trung bình khoảng 2,39 triệu hồ sơ mỗi năm, tập trung ở các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc thành phố tập trung cao độ nguồn lực cho nhiệm vụ tái cấu trúc TTHC xuất phát từ yêu cầu nhìn nhận thẳng thắn vào thực tiễn triển khai dịch vụ công trực tuyến trong thời gian qua.

Mặc dù 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến hiện đạt xấp xỉ 100%, góp phần ước tính tăng năng suất tiếp nhận và giảm khoảng 40% thời gian chờ đợi tại bộ phận một cửa, tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ được xử lý theo hình thức trực tuyến toàn trình mới đạt 68,7%.

Thực tế này cho thấy mức độ thuận tiện mà người dân, doanh nghiệp cảm nhận được chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng đặt ra đối với chuyển đổi số trong giải quyết TTHC. Nguyên nhân chủ yếu do yêu cầu về chứng thực hoặc phải nộp bản chính, còn đặt nặng về tiền kiểm, dẫn đến chi phí tuân thủ còn cao, người dân vẫn còn phải đi lại nhiều.

Bên cạnh đó, biểu mẫu điện tử tương tác đã được cấu hình nhưng còn nhiều trường thông tin chưa được đồng bộ dữ liệu tự động do hạn chế về liên thông, kết nối, người dân vẫn phải mất nhiều thời gian để kê khai...

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí xã hội.

Thông qua việc rà soát, đánh giá toàn diện và tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC, những vướng mắc đó đã từng bước được thành phố giải quyết căn bản, mang lại những kết quả nổi bật.

Trước tiên, chi phí tuân thủ TTHC giảm, từ khoảng 2.306 tỷ đồng/năm xuống còn khoảng 654 tỷ đồng/năm, tương đương tiết kiệm 1.652 tỷ đồng mỗi năm (71,64%). Bên cạnh đó, 72 loại thành phần hồ sơ đã được cắt giảm hoặc thay thế hoàn toàn bằng dữ liệu điện tử, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải chuẩn bị, sao chụp, công chứng, chứng thực.

95 TTHC được chuyển từ yêu cầu nộp bản sao chứng thực sang bản sao điện tử thông thường trên cơ sở đánh giá rủi ro pháp lý ở mức thấp, qua đó giảm áp lực cho hoạt động chứng thực, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Hơn 15,1 triệu giờ đi lại mỗi năm của người dân và doanh nghiệp được cắt giảm nhờ việc chuyển đổi từ mô hình giải quyết trực tiếp sang trực tuyến toàn trình thực chất. 293/293 TTHC đã được xác định đủ điều kiện và sẽ được áp dụng đồng bộ theo phương án tái cấu trúc kể từ ngày 1/1/2026./.