Kỳ vọng dòng vốn lan tỏa, tạo nguồn lực cho tăng trưởng

(TBTCO) - Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trên nền tảng vĩ mô ổn định và triển vọng nâng hạng. Song, thay vì chỉ nhìn vào đà tăng của VN-Index, bài toán then chốt của giai đoạn tới là làm sao để dòng vốn lan tỏa rộng hơn, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng tăng trưởng của toàn thị trường.

Nâng hạng thị trường tiếp tục là chất xúc tác quan trọng

Trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và triển vọng tăng trưởng cao, hầu hết các công ty chứng khoán đều đưa ra đánh giá tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026. Điểm chung trong các báo cáo chiến lược là kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết duy trì ở mức cao, mặt bằng lãi suất vẫn trong vùng hỗ trợ và tiến trình nâng hạng thị trường tiếp tục là chất xúc tác quan trọng đối với dòng vốn trong và ngoài nước.

Theo Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư chứng khoán SSI (SSI Research), VN-Index có thể đạt 1.920 điểm trong kịch bản cơ sở, 2.120 điểm trong kịch bản tích cực và 1.650 điểm trong kịch bản thận trọng. Đáng chú ý, P/E dự phóng năm 2026 của VN-Index hiện ở mức khoảng 12,7 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm (14 lần). Điều này cho thấy, xét trên phương diện định giá, thị trường vẫn còn dư địa, nếu lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục cải thiện đúng như kỳ vọng.

Phần lớn các công ty chứng khoán đều nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 tiếp tục tăng trưởng. Ảnh: Đức Thanh

Các công ty chứng khoán khác cũng đưa ra những kịch bản tương đối đồng thuận. Chứng khoán Vietcap cho rằng, VN-Index có thể đóng cửa năm 2026 quanh vùng 2.030 điểm, tăng khoảng 17% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, ABS dự báo, VN-Index năm 2026 sẽ vượt đỉnh của năm 2025, với kịch bản thận trọng quanh 1.940 điểm và kịch bản tích cực khoảng 2.040 - 2.180 điểm.

Về động lực tăng trưởng, các báo cáo đều nhấn mạnh vai trò của chính sách tài khóa mở rộng gắn với đầu tư công, mặt bằng lãi suất chưa quá cao so với các giai đoạn trước và thị trường chứng khoán được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thị trường vốn như vận hành hệ thống giao dịch mới, mô hình Đối tác thanh toán bù trừ trung tâm (CCP), đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài và rút ngắn thời gian từ IPO đến niêm yết được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch và độ sâu của thị trường.

Nhìn tổng thể, từ góc độ định lượng, phần lớn các công ty chứng khoán đều nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, mức độ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và ngành nghề sẽ rõ nét hơn so với giai đoạn trước, đòi hỏi dòng tiền phải được phân bổ hiệu quả hơn, thay vì tập trung vào một số mã vốn hóa lớn.

Bài toán lan tỏa dòng tiền

Theo TS. Trần Thăng Long - Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC), nền tảng kinh tế vĩ mô năm 2025 tạo tiền đề thuận lợi cho thị trường chứng khoán bước vào chu kỳ mới. Cụ thể, tăng trưởng GDP cả năm nhiều khả năng vượt 8%, xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng 2 con số, tiêu dùng trong nước phục hồi và lạm phát được kiểm soát quanh mức trên 3,2%.

Tuy nhiên, TS. Trần Thăng Long cũng lưu ý, với quy mô nền kinh tế trên 500 tỷ USD, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 là một thách thức rất lớn. Để đạt được mục tiêu này, các động lực phải vận hành mạnh và đồng bộ. Trong trường hợp của Việt Nam, 2 nhóm động lực chính cần được chú trọng là chính sách tài khóa gắn với đầu tư công và việc củng cố sức khỏe nội sinh của nền kinh tế.

Cần cấu trúc tăng trưởng cân bằng và bền vững hơn Trong bức tranh tổng thể, các chuyên gia nhận định, triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 vẫn tích cực, song xu hướng tăng trưởng chỉ thực sự bền vững khi dòng vốn được phân bổ rộng hơn, phản ánh đúng nền tảng của doanh nghiệp và nền kinh tế. Thị trường không chỉ cần những cột mốc điểm số mới, mà quan trọng hơn là một cấu trúc tăng trưởng cân bằng, minh bạch và hiệu quả hơn, tương xứng với vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn trong giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế.

Đối với thị trường chứng khoán, chuyên gia của BSC cho rằng, bài toán lớn của năm 2026 không chỉ là duy trì đà tăng của VN-Index, mà là khả năng lan tỏa dòng tiền. Sau năm 2025, khi phần lớn mức tăng của chỉ số đến từ một nhóm cổ phiếu nhất định, thị trường cần bước vào giai đoạn phân bổ dòng vốn rộng hơn để phản ánh đúng "sức khỏe" của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng quan điểm, ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI nhấn mạnh, động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn đầu năm 2026 vẫn đến từ đầu tư công. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 có quy mô khoảng 8,51 triệu tỷ đồng (hơn 320 tỷ USD). Bình quân mỗi năm, quy mô giải ngân có thể lên tới trên 60 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với các giai đoạn trước. Đây được xem là nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng kinh tế và cũng là nền tảng quan trọng hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho việc triển khai các dự án hạ tầng lớn, qua đó góp phần duy trì mức tăng trưởng cao trong bối cảnh các yếu tố bên ngoài vẫn tiềm ẩn nhiều bất định.

Dù vậy, các chuyên gia cũng chỉ ra những rủi ro đáng lưu ý đối với thị trường trong năm 2026. Áp lực lãi suất có thể gia tăng khi tăng trưởng tín dụng tiếp tục cao hơn tăng trưởng huy động vốn, kéo theo chi phí vốn của hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp tăng lên. Bên cạnh đó, nguồn cung cổ phiếu mới từ các đợt IPO lớn trong giai đoạn 2025 - 2027, với tổng giá trị ước tính lên tới hàng chục tỷ USD, có thể tạo áp lực lên thị trường, nếu khả năng hấp thụ dòng tiền không theo kịp.