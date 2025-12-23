(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2026, nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sản xuất, lao động và công nghệ. Cuộc điều tra sẽ giúp xây dựng các chỉ tiêu thống kê quốc gia và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

Ngày 23/12, tại Hội nghị thông tin báo cáo thường kỳ, Thống kê tỉnh Quảng Ninh đã thông tin kế hoạch triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, theo các quyết định của Bộ Tài chính.

TĐTKT 2026 là một trong những cuộc điều tra quan trọng nhất của ngành Thống kê, được thực hiện định kỳ 5 năm một lần. Mục đích của cuộc điều tra này là thu thập thông tin đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế trong tỉnh; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các doanh nghiệp; cơ cấu và phân bố các cơ sở và lao động theo địa phương, ngành kinh tế, loại hình và hình thức sở hữu. Thông tin thu thập được sẽ giúp đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh Quảng Ninh thông tin tại hội nghị thông tin báo cáo thường kỳ

Đặc biệt, kết quả từ cuộc điều tra sẽ phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia, bao gồm chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) và các chỉ tiêu khác, phục vụ cho công tác hoạch định chính sách và phát triển kinh tế.

TĐTKT 2026 sẽ được thực hiện trên toàn quốc và bao gồm các đơn vị kinh tế thuộc các ngành như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, xây dựng, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, và nhiều ngành khác. Các đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bao gồm các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (trừ các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản). Đặc biệt, cuộc điều tra này cũng sẽ bao gồm các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Bà Ngô Thị Vân - Trưởng Thống kê tỉnh Quảng Ninh cho biết: TĐTKT 2026 sẽ thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ cung cấp thông tin qua phiếu điều tra điện tử (Webform). Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, công tác điều tra sẽ được thực hiện trực tiếp thông qua phương pháp phỏng vấn (CAPI).

Tính đến thời điểm cuối năm 2025, tỉnh Quảng Ninh có tổng cộng 69.907 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, trong đó có 6 hộ hợp tác và 358 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Các đơn vị này đều thuộc diện điều tra trong khuôn khổ của TĐTKT năm 2026, giúp thu thập thông tin về tình hình hoạt động, quy mô sản xuất, cũng như các yếu tố liên quan đến công nghệ và sự chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các cấp. Tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết và lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác triển khai là việc ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa quá trình thu thập và xử lý dữ liệu. Tỉnh cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia điều tra và đẩy mạnh các hoạt động giám sát chất lượng số liệu.

Thông tin thu thập từ cuộc điều tra sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp lãnh đạo trong tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong các năm tiếp theo. Những chỉ tiêu và dữ liệu từ cuộc điều tra sẽ hỗ trợ chính quyền tỉnh có cái nhìn sâu sắc về sự phát triển của các ngành kinh tế và những thách thức cần đối mặt trong tương lai./.