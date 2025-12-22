Quảng Ninh: Tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến gần 115.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, tổng chi cân đối ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ninh khoảng 210.132 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư công là 114.968 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tổng chi cân đối ngân sách của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến đạt khoảng 210.132 tỷ đồng, trong đó, phần dành cho đầu tư công lên đến 114.968 tỷ đồng. Khoảng 3.083 tỷ đồng sẽ được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; 101.885 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và 10.000 tỷ đồng từ nguồn thu quyền sử dụng đất cấp xã. Mục tiêu của tỉnh là mỗi đồng vốn đầu tư công sẽ kích thích nguồn lực xã hội, mở ra các cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Dự án Đường ven sông tại Quảng Ninh. Ảnh: V.Đ

Không chỉ chú trọng vào tổng thể quy mô, Quảng Ninh còn xây dựng kế hoạch đầu tư công theo hướng "rõ việc - rõ vốn - rõ tiến độ", với các khoản chi tiêu được phân bổ cụ thể.

Trong năm 2026, tỉnh sẽ tập trung vào các dự án kè sông, suối biên giới. Giai đoạn 2027 - 2030, nguồn lực sẽ dành cho các công trình giao thông có tầm quan trọng liên vùng như cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B trên địa bàn tỉnh; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279 (đoạn Km30+275 đến Km58+00). Trong khi đó, 101.885 tỷ đồng từ ngân sách cấp tỉnh được phân kỳ cụ thể cho các dự án, công trình đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương và nằm trong kế hoạch.

Bên cạnh đó, cấp xã trực tiếp quản lý 10.000 tỷ đồng, trong đó năm 2026 là khoảng 3.000 tỷ đồng, phục vụ các công trình hạ tầng thiết yếu tại cơ sở.

Đây là cơ hội lớn, nhưng nguồn vốn gần 115.000 tỷ đồng cũng đặt ra áp lực trong việc tổ chức và quản lý triển khai. Những thách thức lớn trong quá khứ như giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và năng lực nhà thầu cần được giải quyết để tránh nguy cơ chậm tiến độ và giảm hiệu quả đầu tư.

Để nâng cao tỷ lệ giải ngân, Quảng Ninh sẽ thực hiện các biện pháp như phê duyệt dự án, thiết kế và lựa chọn nhà thầu từ cuối năm trước, áp dụng công nghệ số trong giám sát tiến độ, kiểm soát chặt chẽ năng lực nhà thầu, kiên quyết thay thế các nhà thầu kém chất lượng. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh thanh toán nhanh chóng và nghiêm túc tuân thủ các quy định tài chính để bảo đảm dòng tiền được lưu thông suôn sẻ, thúc đẩy sự phát triển bền vững./.