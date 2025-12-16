Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những ngày cuối năm

(TBTCO) - Cuối năm 2025, Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm cao, đẩy mạnh thi công các dự án trọng điểm. Đây là cơ hội quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo đà phát triển bền vững cho năm 2026.

Những ngày cuối năm 2025, không khí thi đua tại các công trường, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang vô cùng khẩn trương. Các chủ đầu tư và đơn vị thi công đang nỗ lực tối đa để hoàn thành tiến độ thi công các công trình, đồng thời nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công - yếu tố quan trọng để thúc đẩy dòng vốn xã hội và tạo động lực tăng trưởng cho năm 2026.

Đảm bảo tiến độ thi công tại các công trình trọng điểm

Tính đến hết tháng 11/2025, toàn tỉnh Quảng Ninh đã giải ngân được 7.444 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch vốn được giao đầu năm (11.906 tỷ đồng). Trong đó, khối chủ đầu tư quốc phòng, an ninh, tư pháp đạt 39% kế hoạch với 470 tỷ đồng; khối chủ đầu tư cấp tỉnh đạt 5.191 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch; khối chủ đầu tư cấp xã đạt 1.783 tỷ đồng, tương ứng 32% kế hoạch sau điều chỉnh. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, tỉnh cần giải ngân thêm 4.600 tỷ đồng trong tháng 12.

Mặc dù đây là một nỗ lực lớn, nhưng tỷ lệ này vẫn còn là một điểm nghẽn cần được tháo gỡ triệt để trong giai đoạn cuối năm, bởi giải ngân đầu tư công chính là động lực kéo theo tổng cầu và thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan.

Đây là một nhiệm vụ đầy thách thức, đòi hỏi các chủ đầu tư, nhà thầu, và các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục thanh toán và rà soát lại toàn bộ tiến độ của từng dự án. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị phải rà soát tiến độ chi tiết của từng dự án, kiểm soát tiến độ theo từng tuần và đảm bảo trách nhiệm rõ ràng của từng cơ quan, đơn vị, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát.

Dự án đường ven sông có tổng vốn đầu tư gần 6.400 tỷ đồng, mang ý nghĩa động lực cho khu vực phía Tây của tỉnh khi kết nối trực tiếp cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với các địa phương trong khu vực. Ảnh V.Đ

Đặc biệt, các dự án trọng điểm được tỉnh ưu tiên triển khai, bao gồm nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông, cải thiện hệ thống thoát nước, chỉnh trang đô thị, và đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa. Việc hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án một cách sớm nhất sẽ tạo cơ sở quan trọng để phân bổ vốn và triển khai ngay từ đầu năm 2026, tránh tình trạng “vốn chờ dự án” như những năm trước.

Động lực thúc đẩy phát triển cho năm 2026

Các công trình lớn, như cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279 và dự án đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cũng đang tăng tốc nhờ việc tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch và nguồn vật liệu. Các nhà thầu đã huy động thêm nhân lực và máy móc, đồng thời tổ chức thi công xuyên suốt để đảm bảo tiến độ.

Trung tá Nguyễn Hồng Quang - Phó Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 2, Binh đoàn 12, nhà thầu thi công gói 9 dự án đường ven sông đoạn từ đường 338 đến cổng tỉnh Quảng Ninh, cho biết, để hoàn thành mục tiêu thảm nhựa 13km trong năm 2025, đơn vị đã tăng gấp đôi nhân lực, phương tiện so với hợp đồng. Nhà thầu cũng ký cam kết với các đơn vị cung ứng vật liệu nhằm bảo đảm nguồn cung liên tục, tránh gián đoạn tiến độ.

Mục tiêu của Quảng Ninh là giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao trong năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, các nhà thầu và chủ đầu tư đã nỗ lực tăng tốc thi công các dự án, đồng thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu cho các dự án mới.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025 mà còn đóng vai trò là động lực thúc đẩy phát triển cho năm 2026. Để đạt được mục tiêu này, các cấp chính quyền, chủ đầu tư, và nhà thầu phải tiếp tục làm việc tích cực, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thi công và giải ngân vốn.

Dự án mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy với tổng mức kinh phí đầu tư 210 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Ảnh T.D

Tại Kỳ họp thứ 34 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, thời gian còn lại của năm 2025 còn rất ít, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tranh thủ tối đa thời gian, tăng tốc về đích để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Đầu tư công là một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND tỉnh, sự vào cuộc của các ngành, các đơn vị liên quan, và sự nỗ lực từ các chủ đầu tư và nhà thầu, tỉnh đang hướng tới hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025. Đây là tiền đề quan trọng để tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững trong năm 2026.