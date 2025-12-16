(TBTCO) - Vượt khỏi trạng thái giằng co, thị trường cơ sở và chứng khoán phái sinh đồng loạt bứt tăng. Một số hợp đồng tương lai còn tăng giá mạnh hơn chỉ số cơ sở, đồng thời, thu hút dòng tiền lớn.

Thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận phiên hồi phục ấn tượng khi lực cầu quay trở lại mạnh mẽ trong nửa cuối phiên, giúp VN30-Index đảo chiều tăng mạnh sau giai đoạn giằng co. Mở cửa phiên giao dịch ngày 16/12, chứng khoán Việt Nam vẫn vận động lình xình quanh tham chiếu trong bối cảnh áp lực bán xuất hiện sớm tại một số cổ phiếu đơn lẻ, đặc biệt là cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Từ giữa phiên sáng, lực bán lan rộng sang các nhóm ngân hàng và chứng khoán khiến VN30 có thời điểm mất gần 20 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG, GAS và VNM, giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên sáng.

Bước sang phiên chiều, thị trường bứt tốc rõ nét. Đà tăng lan toả từ nhóm bán lẻ và tiêu dùng với MWG và VNM, sau đó tiếp tục mở rộng sang nhóm ngân hàng, với HDB, MBB và LPB hồi phục mạnh mẽ. Kết phiên, VN30 đóng cửa tại 1.909,87 điểm, tăng 40,03 điểm (+2,14%); độ rộng tích cực với 26 mã tăng, chỉ 2 mã giảm và 2 mã đứng giá tham chiếu. Giá trị giao dịch đạt gần 12.000 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với các phiên trước. VN100-Index tăng mạnh hơn (+2,41%) lên 1.807,62 điểm.

Sự bứt tốc của phiên chiếu giúp tâm lý tích cực phủ rộng trên thị trường phái sinh. Sắc xanh cũng áp đảo. Đồng thời, giao dịch sôi động hơn rõ rệt.

Sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 16/12

Hợp đồng tương lai VN30F1512 kỳ hạn gần nhất sẽ đáo hạn trong hai phiên tới đóng cửa tại 1.912,6 điểm, tăng 2,36% so với phiên trước. Mức tăng cao hơn chỉ số cơ sở đã giúp chênh lệch với chỉ số cơ sở chuyển sang dương 2,73 điểm, phản ánh tâm lý lạc quan ngắn hạn của nhà đầu tư. Chênh lệch dương xuất hiện ở 4/8 hợp đồng. Chênh lệch dao động từ +8,98 điểm đến -9,32 điểm.

Thanh khoản phái sinh tăng mạnh 37,1% so với phiên trước. Giao dịch đặc biệt sôi nổi khi dòng tiền chảy mạnh hơn vào thị trường phái sinh. Khối lượng mở (OI) của VN30F1512 giảm xuống 33.804 hợp đồng, phản ánh xu hướng tất toán vị thế khi kỳ hạn này chỉ còn hai phiên nữa sẽ đáo hạn.