Việt Nam - Thụy Sỹ đẩy mạnh hợp tác thương mại và xuất khẩu

(TBTCO) - Trong hành trình 5 năm (2021-2025), Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật ở 3 hợp phần chính: Hoàn thiện khung chính sách thương mại; tăng cường cơ chế đối thoại công-tư trong xây dựng chính sách; phát triển năng lực cho hệ sinh thái xúc tiến xuất khẩu.

Đó là thông tin tại Hội nghị tổng kết Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam được Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ do Bộ Công thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức chiều ngày 16/12.

Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade) là chương trình hợp tác kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu bền vững. Trong hành trình 5 năm (2021-2025), dự án đã đạt được những kết quả nổi bật ở 3 hợp phần chính: Hoàn thiện khung chính sách thương mại; tăng cường cơ chế đối thoại công-tư trong xây dựng chính sách; phát triển năng lực cho hệ sinh thái xúc tiến xuất khẩu.

Ông Bùi Huy Sơn - Giám đốc Ban Quản lý Dự án/Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp (Bộ Công thương), nhấn mạnh, dự án không chỉ là chương trình hỗ trợ kỹ thuật thiết thực mà còn là biểu tượng sống động cho quan hệ đối tác toàn diện, tin cậy giữa hai nước.

Ông Bùi Huy Sơn cũng cho biết, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình triển khai, đặc biệt do tác động của đại dịch Covid-19 và sự khác biệt về quy định, cơ chế quản lý tài chính, các bên tham gia dự án đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt vượt qua khó khăn để đảm bảo tiến độ và chất lượng hoạt động.

Dự án đã góp phần quan trọng hỗ trợ xây dựng Chiến lược Xuất nhập khẩu đến năm 2030, thúc đẩy cơ chế đối thoại công - tư, góp phần tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong xây dựng chính sách thương mại, và hỗ trợ các tổ chức hỗ trợ kinh doanh nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng kinh doanh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Giang

Những kết quả đạt được trong quá trình triển khai dự án đã góp phần cải thiện môi trường chính sách thương mại, thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế quốc tế nhiều biến động.

Các bài học quan trọng rút ra từ dự án sẽ tạo nền tảng quan trọng cho các chương trình hợp tác tiếp theo như hoạch định chính sách trên cơ sở công cụ phân tích và dữ liệu, thúc đẩy đối thoại công - tư hiệu quả, chú trọng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Aldo De Luca - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam khẳng định, trong những năm qua, dự án đã hỗ trợ Việt Nam nâng cao khả năng kháng chịu và khả năng cạnh tranh xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có những biến động và thay đổi thường xuyên. Đồng thời, dự án đã giúp cải thiện hoạch định chính sách thương mại, đảm bảo tính minh bạch dựa trên bằng chứng và sự tham gia của các bên liên quan, tạo ra diễn đàn đa dạng cho các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị cho những cơ hội thương mại mới