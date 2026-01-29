(TBTCO) - Tập đoàn dầu khí Murphy (Mỹ) đang tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại các lô 144-145 và 15-1,15-2. Công tác khai thác, thăm, dò tìm kiếm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Đó là thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý IV/2025 và gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 do Bộ Công thương đã tổ chức ngày 29/1/2026.

Tại buổi họp báo, ông Đặng Hải Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than trả lời câu hỏi về mỏ dầu vừa được phát hiện tại ngoài khơi Việt Nam, cụ thể là mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X) tại lô 15-2, thuộc bể Cửu Long, cách bờ biển phía Nam Việt Nam khoảng 65 km.

Ông Đặng Hải Anh cho biết, hiện nay Murphy Oil của Hoa Kỳ đang tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại các lô 144-145 và 15-1,15-2. Công tác khai thác, thăm, dò tìm kiếm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Mỏ dầu khí mới được phát hiện tại ngoài khơi Việt Nam. Ảnh minh họa

Đối với trữ lượng dầu được phát hiện tại lô 15-2, tức là mỏ Sư Tử Vàng, thuộc bể Cửu Long, hiện nay công ty con của Murphy Oil đang là đơn vị điều hành.

Trong năm 2024, Murphy Oil bắt đầu khoan giếng thăm dò ở mỏ Hải Sư Vàng, năm 2025 khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác. Với kết quả phát hiện được, mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thẩm lượng kết quả và lập báo cáo tài nguyên cũng như báo cáo trữ lượng về dầu khí để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Trong sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam, năm 2025 trữ lượng khai thác dầu đạt khoảng 10 triệu tấn, khí khoảng 6 tỷ m3… cùng với trữ lượng mới được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng đây là một kết quả rất tích cực.

Để có kết quả chính xác, Bộ Công thương đã đề nghị chủ đầu tư lập báo cáo để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định. Thời gian tới, Bộ Công thương cũng sẽ phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát các kết quả thu được để đánh giá được một cách khách quan và tốt nhất.

Thông tin thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, đây là kết quả rất tích cực đối với ngành năng lượng. Trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các đơn vị để thẩm định, đánh giá cụ thể.