Đó là thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý IV/2025 và gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 do Bộ Công thương đã tổ chức ngày 29/1/2026.
Tại buổi họp báo, ông Đặng Hải Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than trả lời câu hỏi về mỏ dầu vừa được phát hiện tại ngoài khơi Việt Nam, cụ thể là mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X) tại lô 15-2, thuộc bể Cửu Long, cách bờ biển phía Nam Việt Nam khoảng 65 km.
Ông Đặng Hải Anh cho biết, hiện nay Murphy Oil của Hoa Kỳ đang tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại các lô 144-145 và 15-1,15-2. Công tác khai thác, thăm, dò tìm kiếm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.
|Mỏ dầu khí mới được phát hiện tại ngoài khơi Việt Nam. Ảnh minh họa
Đối với trữ lượng dầu được phát hiện tại lô 15-2, tức là mỏ Sư Tử Vàng, thuộc bể Cửu Long, hiện nay công ty con của Murphy Oil đang là đơn vị điều hành.
Trong năm 2024, Murphy Oil bắt đầu khoan giếng thăm dò ở mỏ Hải Sư Vàng, năm 2025 khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác. Với kết quả phát hiện được, mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.
Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thẩm lượng kết quả và lập báo cáo tài nguyên cũng như báo cáo trữ lượng về dầu khí để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.
Trong sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam, năm 2025 trữ lượng khai thác dầu đạt khoảng 10 triệu tấn, khí khoảng 6 tỷ m3… cùng với trữ lượng mới được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng đây là một kết quả rất tích cực.
Để có kết quả chính xác, Bộ Công thương đã đề nghị chủ đầu tư lập báo cáo để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định. Thời gian tới, Bộ Công thương cũng sẽ phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát các kết quả thu được để đánh giá được một cách khách quan và tốt nhất.
Thông tin thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, đây là kết quả rất tích cực đối với ngành năng lượng. Trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các đơn vị để thẩm định, đánh giá cụ thể.
Theo phân tích được Wood Mackenzie công bố ngày 8/1, trữ lượng dầu có thể thu hồi tại mỏ Hải Sư Vàng ngoài khơi Việt Nam có tiềm năng trở thành phát hiện dầu khí lớn nhất Đông Nam Á trong hai thập kỷ gần đây.
Wood Mackenzie cũng nhận định đây có thể là phát hiện lớn nhất của khu vực trong vòng 20 năm qua nếu các kết quả thẩm định tiếp theo tiếp tục củng cố trữ lượng.
Phát hiện này được kỳ vọng giúp Việt Nam phần nào đảo chiều xu hướng suy giảm sản lượng dầu kéo dài nhiều năm. Sản lượng dầu thô của Việt Nam đã giảm mạnh từ khoảng 365.000 thùng/ngày năm 2005 xuống dưới 120.000 thùng/ngày vào năm 2025.
Từ vị thế xuất khẩu ròng, Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu ròng dầu thô từ năm 2017 để phục vụ các nhà máy lọc dầu trong nước.
Trong năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 14,2 triệu tấn dầu, trị giá khoảng 7,7 tỷ USD, trong đó phần lớn đến từ Trung Đông. Trong bối cảnh đó, một phát hiện dầu khí quy mô lớn ngoài khơi được xem là yếu tố quan trọng giúp củng cố an ninh năng lượng và cân đối cán cân thương mại dài hạn.