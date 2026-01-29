Khởi động sáng kiến trị giá 102,5 triệu USD nhằm bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế nông thôn cho Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 29/1, tại Đắk Lắk, Chính phủ Việt Nam, Quỹ Phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Quỹ Khí hậu xanh (GCF) đã chính thức khởi động Dự án RECAF trị giá 102,5 triệu USD nhằm ứng phó với xu hướng gia tăng phát thải khí nhà kính và bảo vệ các hệ sinh thái rừng quan trọng.

Dự án "Giảm thiểu khí thải ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+" (RECAF) là một sáng kiến khí hậu đầy tham vọng, hướng tới bảo vệ rừng, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và nâng cao sinh kế nông thôn.

Đại diện Việt Nam và các bên khởi động sáng kiến. Ảnh: IFAD

Dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai, phối hợp với UBND các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với nguồn tài trợ từ IFAD và GCF. Dự án hỗ trợ nông dân áp dụng các mô hình nông lâm kết hợp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ rừng tự nhiên và thúc đẩy các chuỗi giá trị không gây mất rừng, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong thời gian 6 năm triển khai, RECAF dự kiến đạt mức giảm phát thải tương đương 6,68 triệu tấn CO₂ tương đương trong thời gian thực hiện dự án, chủ yếu thông qua việc chuyển đổi 145.000 ha đất lâm nghiệp sang các hệ thống nông lâm kết hợp bền vững, có hiệu quả kinh tế và bảo vệ 500.000 ha rừng tự nhiên có giá trị cao tại các tỉnh mục tiêu.

Dự án RECAF dự kiến sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho 420.000 người dân và cải thiện sinh kế cho hơn 1 triệu người hưởng lợi gián tiếp, đóng góp đáng kể vào việc thực hiện các cam kết khí hậu quốc gia của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ thu nhập nông thôn và an ninh lương thực.

“Dự án RECAF cho thấy tài chính khí hậu có thể tạo ra những tác động thực chất và lâu dài cho con người và thiên nhiên thông qua sử dụng đất bền vững và tăng cường bảo vệ rừng. Khoản đầu tư này thể hiện cam kết của GCF đối với quyền làm chủ của quốc gia và các quan hệ đối tác hiệu quả, qua đó mang lại những lợi ích môi trường và kinh tế – xã hội đáng kể cho cộng đồng” - ông Frederic Wiltmann, Trưởng khu vực Đông Nam Á, đại diện GCF cho biết.

Ông Frew Behabtu- quyền Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam cho biết: “RECAF thể hiện vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong việc kết nối hành động khí hậu với phát triển nông thôn. IFAD tự hào đồng hành cùng dự án này, đặt người nông dân và cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng ở vị trí trung tâm của các giải pháp nhằm tăng cường khả năng chống chịu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tạo ra các cơ hội kinh tế bền vững”.

Một điểm nhấn quan trọng của RECAF là thúc đẩy quan hệ đối tác giữa nông dân, khu vực tư nhân và chính quyền địa phương, qua đó hỗ trợ các hộ sản xuất nhỏ tiếp cận thị trường, cải thiện hạ tầng và áp dụng các phương thức sản xuất bền vững. Dự án cũng chú trọng tới phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm rằng những nhóm chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu được tham gia tích cực và hưởng lợi từ các hoạt động của dự án.

Theo bà Nguyễn Thị Diệu Trinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính: “Việc kết hợp hiệu quả giữa vốn vay ưu đãi của IFAD và viện trợ không hoàn lại của GCF thể hiện cách tiếp cận tài chính phát triển hiện đại, giúp duy trì tính ưu đãi của nguồn vốn, giảm áp lực ngân sách, đồng thời tối đa hóa tác động phát triển tại các địa bàn khó khăn. Dự án RECAF là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác tin cậy, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu giữa Chính phủ Việt Nam và IFAD”.