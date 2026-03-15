Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử

Trưa 15/3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã đến kiểm tra, thăm, động viên lực lượng phục vụ bầu cử tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và các phóng viên tại Trung tâm Báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và vận hành hệ thống phục vụ bầu cử, đặc biệt là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình điều hành, cập nhật và truyền tải dữ liệu. Theo Chủ tịch Quốc hội, cuộc bầu cử lần này đã thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số, khi các hệ thống công nghệ được triển khai đồng bộ, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác và bảo đảm an toàn.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, trong đó có Bộ Công an Việt Nam, trong việc bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và hỗ trợ vận hành hệ thống. Ông cũng biểu dương nỗ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) trong việc cung cấp giải pháp kỹ thuật, góp phần quan trọng vào việc vận hành hiệu quả các nền tảng phục vụ bầu cử.

Nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong quản lý và tổ chức bầu cử, Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ bầu cử này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, với các tiêu chí nổi bật là nhanh, chính xác và an toàn. Ông đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, bảo đảm vận hành ổn định và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phục vụ bầu cử trong thời gian tới.

Tại Trung tâm báo chí của Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội cũng thăm hỏi, động viên các phóng viên, biên tập viên đang tác nghiệp. Qua theo dõi các hoạt động của báo chí trong nhiều tháng qua, Chủ tịch Quốc hội đánh giá sự tham gia của các loại hình báo chí (báo hình, báo viết, báo điện tử, phát thanh, cổ động...) đã tạo sức lan tỏa rất lớn trong xã hội về cuộc bầu cử lần này. Nhiều bài viết có ấn tượng, có chiều sâu, vừa mang tính lý luận và tính thực tiễn rất cao trong cuộc bầu cử lần này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị và Kết luận số 03 của Ban Bí thư, theo đó tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này sẽ chứng minh năng lực, trình độ, trí tuệ, bản lĩnh của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trên cả nước. Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã tạo được một sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung cho công tác bầu cử.

Cùng với mặt trận thông tin tuyên truyền, Chủ tịch Quốc hội cũng nhiệt liệt biểu dương các tiểu ban, đặc biệt là tiểu ban an ninh trật tự, cùng lực lượng quân đội và công an. Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các lực lượng trong nhiều ngày qua đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Những nỗ lực này đã đáp ứng đúng "ý Đảng, lòng dân", giúp người dân vô cùng phấn khởi chờ đón ngày hôm nay để thực hiện quyền làm chủ và hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Thấu hiểu những đặc thù nghề nghiệp, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chia sẻ sâu sắc đến sự vất vả, cực khổ của đội ngũ làm báo khi phải thức khuya, dậy sớm để viết tin, bài. Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng các nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.