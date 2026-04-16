Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

08:06 | 16/04/2026
(TBTCO) - Tối ngày 15/4/2026 (theo giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.
Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus, Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng thư ký IPU Martin Chungong, cùng hơn 60 Chủ tịch, 40 Phó Chủ tịch và hơn 1.000 nghị sỹ của gần 114 nghị viện thành viên IPU.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà.

Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng IPU lần thứ 152 (IPU-152), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh vai trò trung tâm của các nghị viện trong việc chuyển hóa các cam kết đa phương thành hành động cụ thể ở cấp quốc gia, qua đó củng cố hiệu quả của hệ thống đa phương. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng đề cao hợp tác quốc tế, đối thoại và quản trị bao trùm như những yếu tố then chốt để ứng phó với các thách thức toàn cầu, đồng thời đề nghị tăng cường quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và các nghị viện nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và niềm tin của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Đại hội đồng IPU-152.

Phát biểu chào mừng khai mạc Đại hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus khẳng định, Đại hội đồng IPU-152 là một sự kiện có tầm quan trọng lịch sử với chủ đề hết sức thời sự, không chỉ ở tầm toàn cầu, mà trực tiếp gắn với những diễn biến quan trọng trong khu vực. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình, công lý vì các thế hệ tương lai; không chỉ dừng ở phát biểu, sáng kiến hay ý tưởng, mà quan trọng hơn là bằng những hành động thiết thực hướng tới người dân.

Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, cần củng cố vai trò của chủ nghĩa đa phương, xây dựng một cấu trúc quan hệ quốc tế mới theo hướng công bằng hơn, hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như chính trị, hòa bình, an ninh và hợp tác kinh tế quốc tế.

Chủ tịch IPU Tulia Ackson phát biểu khai mạc Đại hội đồng IPU-152

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch IPU Tulia Ackson bày tỏ quan ngại về tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng, cũng như cảnh báo nghiêm trọng về khủng hoảng khí hậu và những hệ lụy lâu dài đối với tương lai nhân loại. Bà khẳng định vai trò trung tâm của nghị viện trong việc xây dựng đồng thuận, dẫn dắt chính sách và định hình các giải pháp toàn cầu, đồng thời kêu gọi các nghị viện cần xác định 3 định hướng quan trọng là: thúc đẩy tính bao trùm, kiên trì đối thoại và hành động với tầm nhìn dài hạn vì các thế hệ tương lai, qua đó củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm.

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đề cao vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới, cũng như bảo đảm ngày một tốt hơn đời sống của người dân, thông qua đối thoại và hợp tác, xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm.

Chia sẻ về những nỗ lực của IPU, ông Chungong cho biết, năm 2025, IPU đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác liên nghị viện ở cấp độ toàn cầu và khu vực, kể cả các khu vực xung đột, cho biết sẽ tổ chức các sự kiện lớn trong năm 2026 như Diễn đàn Nữ nghị sĩ toàn cầu (tháng 6/2026, tại Serbia), Đại hội đồng IPU-153 (tháng 10/2026, tại Tanzania).

Để đạt được kết quả của IPU-152, ông Chungong kêu gọi Khóa họp thảo luận và thông qua 2 nghị quyết quan trọng về "Vai trò của nghị viện trong thiết lập các cơ chế mạnh mẽ quản lý hậu xung đột và khôi phục nền hòa bình công bằng, bền vững" và "Xây dựng một nền kinh tế toàn cầu công bằng, bền vững: Vai trò của các nghị viện trong chống chủ nghĩa bảo hộ, giảm thuế quan và ngăn ngừa hành vi trốn thuế của doanh nghiệp".

Đại hội đồng IPU-152 sẽ họp từ ngày 15 - 19/4/2026. Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152, chuyển tải những thông điệp lớn của Việt Nam về hòa bình, công lý và phát triển bền vững vì các thế hệ tương lai./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

(TBTCO) - Ngày 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

(TBTCO) - Ngày 15/4, tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện.
Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều ngày 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.
Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027

Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027

(TBTCO) - Trong 2 ngày 15 - 16/4/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.
Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Sáng 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, nâng tầm, kết nối đa phương trong phòng chống buôn lậu, ma túy và tội phạm môi trường xuyên quốc gia.
Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

(TBTCO) - Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

(TBTCO) - Sáng 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.
