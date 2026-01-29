Đánh giá tiềm năng phát triển hàng hải xanh và kinh tế biển bền vững tại Việt Nam

(TBTCO) - Với sự hỗ trợ từ Chính phủ Na Uy, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam vừa khởi động nghiên cứu “Đánh giá tiềm năng phát triển hàng hải xanh và nâng cao năng lực về kinh tế biển bền vững tại Việt Nam” tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng.

Hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ chương trình “Quy hoạch không gian biển Quốc gia vì đại dương bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”, nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường quản trị biển, thúc đẩy sử dụng không gian biển bền vững, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát triển các khu bảo tồn biển.

Nghiên cứu sẽ xây dựng một báo cáo đánh giá sơ bộ thông qua việc rà soát hệ thống chính sách, phân tích các khoảng trống và tìm kiếm tiềm năng đầu tư xanh, các thực tiễn kinh tế biển xanh (như vận tải biển xanh, cảng xanh). Đồng thời, nghiên cứu sẽ kết hợp thực tiễn tại Việt Nam với kinh nghiệm của Na Uy để chuyển giao kiến thức về quản trị đại dương và quy hoạch không gian biển.

Cuộc họp khởi động nghiên cứu tại Trường Đại học Hàng hải, ngày 28/1. Ảnh: UNDP

Ông Erlend Skutlaberg - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội nhấn mạnh: “Na Uy tự hào hỗ trợ sáng kiến này, thể hiện mục tiêu chung của chúng ta là bảo đảm quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và kinh tế biển bền vững diễn ra một cách công bằng, dựa trên tri thức và gắn với phát triển dài hạn. Để đạt được mục tiêu này, quy hoạch không gian biển là một công cụ then chốt. Na Uy cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và các đối tác liên quan để thúc đẩy quá trình triển khai quy hoạch không gian biển, tăng cường quản trị đại dương và hỗ trợ nâng cao năng lực cho phát triển hàng hải xanh”.

Ông Vũ Thái Trường - Trợ lý Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết, xanh hóa ngành hàng hải không đơn thuần là về công nghệ mà thực chất là bài toán về quản trị. Theo đó, cần ưu tiên hoàn thiện cơ chế quản trị, thúc đẩy cải cách pháp lý, song song với các giải pháp kỹ thuật nhằm phi các-bon hóa ngành hàng hải và hạ tầng cảng xanh. Đây là điều kiện tiên quyết để chuyển hóa hiệu quả các tham vọng kinh tế biển xanh thành những kết quả thực tiễn có thể đo lường được.

Khẳng định vai trò của giáo dục đào tạo, PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhận định: “Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy các cam kết về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, lĩnh vực hàng hải và kinh tế biển đóng vai trò quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển đổi theo hướng xanh và bền vững hơn. Quá trình này đòi hỏi các đánh giá khoa học, nâng cao năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan”.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giữ vai trò trọng tâm trong việc triển khai nghiên cứu và các hoạt động nâng cao năng lực khác. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ thắt chặt mối liên kết giữa hoạch định chính sách, nghiên cứu và giáo dục, với tầm nhìn dài hạn là lồng ghép các nội dung này vào chương trình đào tạo đại học và đào tạo nghiệp vụ./.