Cụ bà 101 tuổi và niềm tin vào lá phiếu của cử tri

(TBTCO) - Sáng nay ngày 15/3 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã diễn ra trên cả nước. Tại một con ngõ nhỏ của Hà Nội, bốn thế hệ trong một gia đình đã nô nức mong ngóng cùng hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày bầu cử - ngày hội của toàn dân.

Hoà chung với dòng chảy của ngày hội non sông đất nước, tất thảy cử tri từ những người lần đầu tiên cầm phiếu cử tri, cho tới những lớp người cao tuổi, ai ai cũng một niềm tin sáng rõ về một tương lai đang dần rộng mở.

V ới những thế hệ đi trước, những người từng tham gia nhiều cuộc bầu cử trước đây, họ luôn có một lòng tin son sắc vào lựa chọn của mình, với họ, không chỉ là thực hiện quyền công dân, mà còn là tiếp thêm niềm vinh dự tự hào cho thế hệ con cháu vững niềm tin nơi nhiều thế hệ đã gửi gắm vào công cuộc phát triển đất nước.

Từ sáng sớm, trong con ngõ nhỏ phố Trần Phú, cụ bà Đoàn Thị Thuận (101 tuổi) đã chỉn chu trong bộ trang phục cho ngày trọng đại này.

Tuy tuổi đã cao, tai đã nặng nhưng trí óc vẫn còn rất minh mẫn. Dấu ấn thời gian như được xoá mờ dưới ánh mắt sáng rỡ cùng nụ cười tươi khi cụ được các con gái giúp vấn lại mái tóc, thoa thêm chút son môi .

Cụ Đoàn Thị Thuận sinh năm 1925, tại Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yến), đã trải qua nhiều thăng trầm cùng lịch sử đất nước, nhưng chưa một lần bầu cử nào cụ sao nhãng trách nhiệm của mình, tại kỳ bầu cử này cụ vẫn giữ cho mình một niềm tin qua từng lá phiếu.

Từ sớm cụ được con gái chải đầu vấn tóc.

"Đánh thêm chút son cho thần sắc tươi tắn" như lời động viên của các con cháu của cụ.

Theo chia sẽ của bà Trần Thị Minh Thư - con gái cụ, ở cái tuổi xưa nay hiếm, không ai có thể nghĩ cụ vẫn đủ sức khoẻ để tiếp tục hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày bầu cử - ngày hội của toàn dân.

Phiếu cử tri được cụ giữ rất cẩn thận và thường xuyên kiểm tra để tránh bị quên.

Thông tin về các đại biểu được gia đình truyền đạt tới cụ qua nhiều hình thức, nhưng cụ thích nhất là tự tìm hiểu về phần tiểu sử cũng như trình độ của các đại biểu, với mong muốn tìm chọn ra những người đủ đức, đủ tài để phục vụ đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bộ áo dài truyền thống và cụ chỉ sử dụng cho những dịp đặc biệt, theo như chia sẻ của bà Thư con gái cụ.

Cụ Thuận và các con của mình sẵn sàng tham gia sự kiện trọng đại của non sông.

Tại điểm bầu cử số 8 phường Ba Đình, cụ Thuận cầm trên tay lá phiếu của mình.

Thông tin về các đại biểu được cụ đọc lại một lần nữa tại địa điểm bỏ phiếu.