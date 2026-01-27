Năm 2025, cả nước chi 4,74 tỷ USD nhập khẩu ô tô, tăng hơn 31%

(TBTCO) - Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 205.630 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 18,6% so với năm trước, với tổng kim ngạch đạt 4,74 tỷ USD, tăng tới 31,1%, phản ánh nhu cầu thị trường phục hồi mạnh và sự gia tăng về trị giá nhập khẩu.

Theo số liệu của Cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 12/2025, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam đạt 14.707 chiếc, trị giá 406,39 triệu USD, giảm 19,9% về lượng và giảm 10,8% về trị giá so với tháng trước. Mức giảm này chủ yếu diễn ra ở nhóm xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống và xe ô tô loại khác.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong năm 2024 và năm 2025.

Nguồn: CHQ

Tính chung cả năm 2025, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt 205.630 chiếc, tăng 18,6% so với năm 2024. Trị giá nhập khẩu đạt 4,74 tỷ USD, tăng 31,1%, tương ứng tăng thêm khoảng 1,12 tỷ USD so với năm trước. Đáng chú ý, tốc độ tăng trị giá cao hơn nhiều so với tăng trưởng về lượng, cho thấy cơ cấu xe nhập khẩu có xu hướng dịch chuyển sang phân khúc giá trị cao hơn.

Trong cơ cấu nhập khẩu, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất. Năm 2025, nhóm xe này đạt 152.854 chiếc, tăng 7,1% so với năm trước, chiếm gần 74% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu. Riêng trong tháng 12/2025, có 10.046 chiếc xe dưới 9 chỗ được nhập khẩu, trị giá hơn 190 triệu USD, chiếm 68,3% tổng lượng xe nhập khẩu trong tháng.

Ô tô vận tải là nhóm ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2025, với 28.338 chiếc được nhập khẩu, tăng tới 88,9% so với năm trước. Trị giá nhập khẩu xe vận tải cũng tăng mạnh, phản ánh nhu cầu đầu tư, mở rộng hoạt động logistics, xây dựng và sản xuất trong nước.

Đối với xe ô tô loại khác, năm 2025 ghi nhận mức tăng nhẹ về lượng nhưng có sự phân hóa rõ theo từng tháng. Riêng tháng 12/2025, các doanh nghiệp nhập khẩu 1.766 chiếc, trị giá khoảng 105 triệu USD, giảm hơn 33% về lượng so với tháng trước.

Theo Cục Hải quan, hoạt động thông quan ô tô nguyên chiếc trong năm 2025 diễn ra ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trong tháng 12/2025, ô tô nhập khẩu từ Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan đạt 13.719 chiếc, chiếm tới 93% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam./.