Gần 79 triệu cử tri đón “Ngày hội non sông”

(TBTCO) - Ngày mai (15/3), gần 79 triệu cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Sẵn sàng cho Ngày bầu cử

Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho Ngày bầu cử.

Công tác kiểm tra và niêm phong hòm phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ảnh: Đức Thanh

Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các công việc bầu cử theo đúng các mốc thời gian luật định.

Ở Trung ương, các cơ quan đã ban hành đầy đủ 27/27 văn bản, tài liệu phục vụ công tác bầu cử theo yêu cầu. Trong quá trình triển khai công tác bầu cử, tính đến nay, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành 31 nghị quyết, 46 văn bản hướng dẫn, giải đáp liên quan đến quy trình, thủ tục, công tác nhân sự và tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử, cơ cấu, số lượng, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, về bầu cử sớm; 8 kế hoạch triển khai công tác bầu cử trên phạm vi toàn quốc và 6 văn bản đôn đốc các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ở địa phương, các tỉnh, thành phố đã quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương, ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử, vận hành khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất, đồng thời bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự và y tế sẵn sàng cho Ngày bầu cử. Qua 3 đợt kiểm tra, giám sát tại 34 tỉnh, thành phố, các địa phương đã ban hành tổng số 6.636 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bầu cử.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật, đúng thành phần, số lượng thành viên và hoàn thành theo thời gian luật định. Cả nước đã thành lập 34 ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 ủy ban bầu cử cấp xã; 182 ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 724 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 tổ bầu cử.

Công tác nhân sự và cơ cấu ứng cử viên được chuẩn bị theo quy định

Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14/2/2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước (sớm hơn 12 ngày so với quy định).

Cơ cấu ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là: phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.

Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu; bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần; trong đó chú trọng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 2.552 đại biểu với 4.217 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Đối với HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu...

Gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.

Trước Ngày bầu cử, các địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững quy trình và thủ tục bầu cử...

Các lực lượng chức năng đã xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành và sự quan tâm của cử tri cả nước, Ngày bầu cử 15/3 được kỳ vọng sẽ diễn ra thuận lợi, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân./.