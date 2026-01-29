(TBTCO) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về việc chăm lo Tết cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) chính thức khởi động chương trình an sinh xã hội đặc biệt chào đón Xuân Bính Ngọ 2026. Với tổng ngân sách 13 tỷ đồng, chương trình sẽ trao tặng hơn 16.000 phần quà Tết thiết thực tại 23 tỉnh thành trên cả nước.

Nằm trong chuỗi hoạt động “Petrovietnam: Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, chương trình Tết năm nay của PVFCCo –Phú Mỹ tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các đoàn công tác của PVFCCo – Phú Mỹ sẽ trực tiếp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương để trao tận tay những phần quà nghĩa tình đến các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và các hoàn cảnh kém may mắn.

Ông Phan Công Thành - TGĐ PVFCCo trao quà tết cho các hộ gia đình, người có công có hoàn cảnh khó khăn

Quy mô chương trình năm nay trải rộng khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, tập trung vào các địa bàn trọng điểm và các khu vực còn nhiều khó khăn. Cụ thể:

• Tại khu vực Tây Nguyên và miền núi phía Bắc: PVFCCo– Phú Mỹ dành nguồn lực lớn hỗ trợ các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên...

• Tại khu vực Duyên hải và các thành phố lớn: Chương trình có sự hiện diện tại TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, mang không khí Tết ấm áp đến với những lao động nghèo và các hoàn cảnh khó khăn nơi đô thị.

• Tại khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long: Các hoạt động trao quà được triển khai tại Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long và nhiều địa phương khác.

Tổng cộng, hành trình nhân ái của PVFCCo – Phú Mỹ sẽ đi qua 23 tỉnh thành trên cả nước. Mỗi phần quà trao đi không chỉ bao gồm giá trị vật chất thiết thực (tiền mặt và nhu yếu phẩm) mà còn gói ghém tấm lòng "tương thân tương ái", nét văn hóa "nghĩa tình đong đầy" của người lao động Dầu khí. Tại mỗi điểm đến, đại diện PVFCCo – Phú Mỹ trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con, mong muốn góp thêm một chút hương xuân, giúp mọi nhà đều có một cái Tết Bính Ngọ ấm áp, đủ đầy và vui tươi hơn.

PVFCCo - Phú Mỹ sẽ trao tặng hơn 16.000 phần quà Tết tại 23 tỉnh thành trên cả nước

Trách nhiệm xã hội từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của PVFCCo – Phú Mỹ. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả, PVFCCo – Phú Mỹ luôn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội. Tính đến nay, Tổng công ty đã dành hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình y tế, giáo dục, xây nhà đại đoàn kết, cứu trợ thiên tai, giúp đỡ các gia đình khó khăn v.v…, khẳng định cái tâm của một doanh nghiệp nghĩa tình, luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng.