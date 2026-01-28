(TBTCO) - Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan ghi nhận, năm 2025, doanh nghiệp cả nước chi 5,93 tỷ USD để nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô, tăng mạnh lên tới 21,5%, tương ứng tăng 1,05 tỷ USD so với năm 2024.

Hải quan ghi nhận chỉ tính riêng, trong tháng 12/2025, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu khoảng 707 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, tăng 24,1% so với tháng trước. Nguồn cung nhóm hàng này tiếp tục tập trung chủ yếu từ các thị trường châu Á.

Nhập linh kiện ô tô tăng mạnh, vượt mốc 5,9 tỷ USD. Ảnh: minh hoạ

Cụ thể, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 364 triệu USD, tăng 35,1%; từ Thái Lan đạt 80 triệu USD, tăng 28,1%; từ Hàn Quốc đạt 79,5 triệu USD, giảm nhẹ 0,5%; từ Nhật Bản đạt 75 triệu USD, tăng 4,2%; từ Indonesia đạt 36,3 triệu USD, tăng 29,4%; từ Ấn Độ đạt 34,6 triệu USD, tăng 26,9% so với tháng trước.

Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường trên đạt 668,9 triệu USD, chiếm 94,6% tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2025.

Với kết quả của tháng 12/2025, cơ quan hải quan ghi nhận luỹ kế cả năm 2025, doanh nghiệp trên cả nước đã chi hơn 5,9 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, tăng mạnh lên tới 21,5%, tương ứng tăng 1,05 tỷ USD so với năm 2024./.