Hải Phòng triển khai ký số 100% thủ tục liên quan thành lập, hoạt động doanh nghiệp

(TBTCO) - Sở Tài chính Hải Phòng sẽ triển khai ký số 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thay thế hoàn toàn việc trả kết quả bằng văn bản giấy.

Theo thông báo số 35/TB-STC của Sở Tài chính Hải Phòng, kể từ ngày 1/2/2026, Phòng Đăng ký kinh doanh và Quản lý doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính thực hiện ký số 100% kết quả giải quyết hồ sơ đối với toàn bộ các thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thay thế hoàn toàn việc trả kết quả bằng bản giấy (chỉ ký bản giấy hoặc cấp bản chứng thực in ra từ hệ thống trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật không thể ký số).

Sở Tài chính Hải Phòng. Ảnh: Thanh Sơn

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy. Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tái sử dụng bản điện tử có ký số kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh và Quản lý doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính cấp, để sử dụng trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và công việc khác liên quan đến người dân, doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bằng bản giấy để thay cho bản ký số.

Việc triển khai ký số nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026; đồng thời đáp ứng mục tiêu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ, không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Người dân, tổ chức, doanh nghiệp đăng nhập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản đã đăng ký để tra cứu hồ sơ, tải kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng bản điện tử có chữ ký số của cơ quan đăng ký kinh doanh và người có thẩm quyền. Doanh nghiệp sử dụng, lưu trữ kết quả điện tử trong quá trình giao dịch, không phải nộp lại bản giấy để thay thế cho bản ký số.

Trước đó, với tinh thần hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp TP. Hải Phòng, vào tháng 10/2025, TP. Hải Phòng đã áp dụng mô hình “Cùng thành công” (Succeed Together). Đây là mô hình mới nhất của TP Hải Phòng nhằm đồng hành, hỗ trợ và chăm sóc nhà đầu tư, doanh nghiệp xuyên suốt, từ thực hiện đăng ký kinh doanh đến các hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường.

Đến đầu tháng 1/2026, Sở Tài chính Hải Phòng tiếp tục triển khai xây dựng, cập nhật và hoàn thiện thư mục “Hướng dẫn biểu mẫu và thủ tục đăng ký doanh nghiệp” tại địa chỉ: http://dangkydoanhnghiep.hpnet.vn/. Đây là kênh thông tin quan trọng, tin cậy và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư nghiên cứu các biểu mẫu hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung thư mục “Hướng dẫn biểu mẫu và thủ tục đăng ký doanh nghiệp” bao gồm đa dạng các thông tin như: Căn cứ pháp lý đối với đăng ký kinh doanh; hệ thống ngành nghề kinh doanh. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập mới doanh nghiệp; đăng ký thay đổi, điều chỉnh, tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; tạm ngừng hoạt động; hoạt động trở lại; chuyển đổi loại hình; giải thể doanh nghiệp; thành lập, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Các công việc phải thực hiện sau đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hiệu đính, cấp lại, tiếp tục hoạt động, đăng ký thuế, bổ sung cập nhật thông tin.

Thư mục cũng có video hướng dẫn chi tiết việc nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Hướng dẫn nộp thông báo cập nhật, bổ sung địa chỉ doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính. Đồng thời, công khai số điện thoại của cán bộ phụ trách để người dân, doanh nghiệp liên hệ khi có vấn đề còn vướng mắc hoặc chưa rõ trong quá trình thưc hiện thủ tục về đăng ký doanh nghiệp.

Việc triển khai xây dựng thư mục này nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình đăng ký và gia nhập thị trường, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Hải Phòng. Đồng thời hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp của thành phố đến năm 2030, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.