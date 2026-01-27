(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Hải quan quốc tế với chủ đề do Tổ chức Hải quan thế giới lựa chọn là “Hải quan bảo vệ xã hội bằng sự tận tâm và cam kết”, Hải quan Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, bảo vệ cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) chính thức công bố chủ đề Ngày Hải quan quốc tế năm 2026 (ngày 26/1/2026) nhấn mạnh những đóng góp thiết thực nhưng chưa được nhìn nhận đầy đủ của các cơ quan hải quan trong việc bảo vệ an ninh, an toàn xã hội. Thông qua chủ đề này, WCO mong muốn làm nổi bật vai trò của hải quan trong ngăn chặn các mối đe dọa ngày càng gia tăng tại biên giới, từ đó tạo nền tảng cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững.

Hải quan hưởng ứng thông điệp của WCO năm 2026: Bảo vệ xã hội bằng sự tận tâm và cam kết. Nguồn: CHQ

Theo WCO, với vị trí then chốt tại biên giới, cơ quan hải quan không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan, mà còn trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và quốc tế, sức khỏe cộng đồng, môi trường, đồng thời bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng và tạo thuận lợi thương mại.

Vì vậy, WCO kêu gọi các cơ quan hải quan thành viên tăng cường truyền thông, chia sẻ kết quả nghiệp vụ, đẩy mạnh hợp tác khu vực, ứng dụng quản lý rủi ro, phân tích dữ liệu và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phát hiện hiện đại.

Hưởng ứng thông điệp của WCO, Hải quan Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước, mở rộng quan hệ đối tác với khu vực công và khu vực tư nhân nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, phòng ngừa vi phạm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người dân.

Thực tiễn năm 2025 cho thấy đã những nỗ lực của Hải quan Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ xã hội. Toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 19.123 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 22.826 tỷ đồng; khởi tố 22 vụ và chuyển cơ quan chức năng khởi tố 127 vụ. So với năm 2024, số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý tăng 6,25%. Số thu ngân sách nhà nước từ công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đạt 1.038 tỷ đồng.

Riêng trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, Hải quan Việt Nam đã chủ trì và phối hợp với Công an, Bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 204 vụ với 295 đối tượng, thu giữ khoảng 2.687 kg ma túy các loại. Kết quả này góp phần quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Với chủ đề năm 2026, Hải quan Việt Nam tiếp tục khẳng định mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ xã hội, bảo đảm an ninh thương mại và an toàn cho cộng đồng thông qua sự tận tâm và cam kết trong từng hoạt động nghiệp vụ.