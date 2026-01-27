|Cải cách thủ tục hải quan, nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế Gần 400 doanh nghiệp tham gia Chương trình tuân thủ tự nguyện về hải quan Hải quan Vinh tạo thuận lợi thông quan cho hơn 470 doanh nghiệp ngay đầu năm 2026
Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) chính thức công bố chủ đề Ngày Hải quan quốc tế năm 2026 (ngày 26/1/2026) nhấn mạnh những đóng góp thiết thực nhưng chưa được nhìn nhận đầy đủ của các cơ quan hải quan trong việc bảo vệ an ninh, an toàn xã hội. Thông qua chủ đề này, WCO mong muốn làm nổi bật vai trò của hải quan trong ngăn chặn các mối đe dọa ngày càng gia tăng tại biên giới, từ đó tạo nền tảng cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững.
|Hải quan hưởng ứng thông điệp của WCO năm 2026: Bảo vệ xã hội bằng sự tận tâm và cam kết. Nguồn: CHQ
Theo WCO, với vị trí then chốt tại biên giới, cơ quan hải quan không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan, mà còn trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và quốc tế, sức khỏe cộng đồng, môi trường, đồng thời bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng và tạo thuận lợi thương mại.
Vì vậy, WCO kêu gọi các cơ quan hải quan thành viên tăng cường truyền thông, chia sẻ kết quả nghiệp vụ, đẩy mạnh hợp tác khu vực, ứng dụng quản lý rủi ro, phân tích dữ liệu và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phát hiện hiện đại.
Hưởng ứng thông điệp của WCO, Hải quan Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước, mở rộng quan hệ đối tác với khu vực công và khu vực tư nhân nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, phòng ngừa vi phạm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người dân.
Thực tiễn năm 2025 cho thấy đã những nỗ lực của Hải quan Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ xã hội. Toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 19.123 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 22.826 tỷ đồng; khởi tố 22 vụ và chuyển cơ quan chức năng khởi tố 127 vụ. So với năm 2024, số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý tăng 6,25%. Số thu ngân sách nhà nước từ công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đạt 1.038 tỷ đồng.
Riêng trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, Hải quan Việt Nam đã chủ trì và phối hợp với Công an, Bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 204 vụ với 295 đối tượng, thu giữ khoảng 2.687 kg ma túy các loại. Kết quả này góp phần quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Với chủ đề năm 2026, Hải quan Việt Nam tiếp tục khẳng định mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ xã hội, bảo đảm an ninh thương mại và an toàn cho cộng đồng thông qua sự tận tâm và cam kết trong từng hoạt động nghiệp vụ.
Theo thông lệ, WCO sẽ trao 20 bằng khen cho mỗi cơ quan hải quan thành viên nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp tiêu biểu phù hợp với chủ đề năm.
Cục Hải quan dự kiến lựa chọn, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chống buôn lậu, chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và công tác tuyên truyền, hợp tác.