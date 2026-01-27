Hải quan Vinh tạo thuận lợi thông quan cho hơn 470 doanh nghiệp ngay đầu năm 2026

(TBTCO) - Ngay trong tháng 1/2026, Hải quan Vinh đã bảo đảm thông quan thông suốt cho hàng trăm doanh nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 760 triệu USD, đặc biệt số thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 146,4 tỷ đồng, tương đương 20% chỉ tiêu cả năm, tạo nền tảng thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Trong tháng 1/2026, Hải quan Vinh, Chi cục Hải quan khu vực XI, đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, bảo đảm thông quan hàng hóa thông suốt, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động xuất nhập khẩu.

Hải quan Vinh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: CTV

Trao đổi với phóng viên, về việc triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Hải quan Vinh cho biết, thống kê từ 15/12/2025 đến 14/1/2026, đơn vị đã làm thủ tục cho tổng cộng 471 doanh nghiệp, với hơn 14.000 tờ khai được đăng ký. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 760 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hơn 382 triệu USD và nhập khẩu hơn 378 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là đá vôi, bột đá vôi trắng, hàng may mặc gia công và linh kiện điện tử, trong khi nhập khẩu tập trung vào thép không hợp kim, nhiên liệu diesel, nguyên liệu may mặc và vật tư phục vụ sản xuất.

Đáng chú ý, công tác cải cách thủ tục hành chính, giám sát hải quan tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Các quy trình nghiệp vụ được triển khai đúng quy định, bảo đảm tuân thủ pháp luật nhưng không gây ách tắc, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều biến động ngay đầu năm.

Về thu ngân sách nhà nước, Hải quan Vinh ghi nhận kết quả tích cực khi số thu lũy kế đến giữa tháng 1/2026 đạt 146,4 tỷ đồng, tương đương 20% chỉ tiêu pháp lệnh cả năm được giao là 750 tỷ đồng. Riêng giai đoạn từ 1/1 đến 14/1/2026, số thu đạt hơn 146 tỷ đồng, tăng mạnh so với cuối tháng 12/2025.

Theo đánh giá của Hải quan Vinh, số thu tăng đột biến trong tháng 1 chủ yếu đến từ khoản nộp ngân sách hơn 124,5 tỷ đồng của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, doanh nghiệp ưu tiên, với mặt hàng thép nhập khẩu phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, đơn vị cũng nhận định nguồn thu trong các tháng tiếp theo vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn do sản lượng thép nhập khẩu có xu hướng giảm, tác động từ thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng từ Trung Quốc, cùng với sự sụt giảm nhu cầu xuất khẩu tôn thép sang thị trường Hoa Kỳ.

Bước sang tháng 2/2026, Hải quan Vinh xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thu hút doanh nghiệp làm thủ tục trên địa bàn, theo dõi sát diễn biến nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đồng thời bảo đảm quản lý nhà nước về hải quan hiệu quả, ổn định ngay từ đầu năm./.