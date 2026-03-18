(TBTCO) - Tiếp nối thành công của chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai” cuối năm 2025, toàn ngành Thuế đang tiếp tục triển khai chiến dịch “15 ngày cao điểm” hỗ trợ hộ kinh doanh trong kỳ kê khai thuế đầu tiên năm 2026 với phương châm “đến tận nơi, gặp từng hộ” hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế.

Giúp hộ kinh doanh hiểu đúng, thực hiện đúng

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh trong kỳ kê khai thuế đầu tiên năm 2026 được tổ chức với mục tiêu rất cụ thể, đó là giúp hộ kinh doanh hiểu đúng, thực hiện đúng và yên tâm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bằng chiến dịch này, cơ quan thuế các cấp sẽ tăng cường hướng dẫn trực tiếp hộ kinh doanh tại địa bàn; tổ chức các buổi hỗ trợ tập trung; đồng thời mở rộng các kênh hỗ trợ trực tuyến, đường dây nóng, các hình thức tư vấn từ xa để kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế đến hộ kinh doanh.

Công chức Thuế tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế trong kỳ đầu tiên năm 2026. Ảnh: Văn Học

Theo ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP. Hà Nội, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện xóa bỏ thuế khoán để chuyển sang phương thức kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Đây là bước chuyển quan trọng, đòi hỏi sự thay đổi cả về quy trình quản lý, nhận thức và phương thức tương tác giữa cơ quan thuế với người nộp thuế theo hướng công khai, minh bạch và hiện đại.

Ông Vũ Mạnh Cường cho biết, triển khai đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh trong kỳ kê khai thuế đầu tiên theo chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân triển khai với phương châm “triển khai đồng bộ - hướng dẫn tận nơi - hỗ trợ kịp thời - chuyển đổi thuận lợi”; kế hoạch được triển khai đồng loạt tại 25 Thuế cơ sở tới 126 xã, phường trên toàn địa bàn Thủ đô. Mỗi địa bàn đều được bố trí điểm hỗ trợ trực tiếp nhằm kịp thời hướng dẫn hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

“Tất cả các nội dung quy định về thuế đối với hộ kinh doanh phải được thực hiện đúng, nghiêm túc; Thuế tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo công chức thuế nâng cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ để hộ kinh doanh khai thuế, nộp thuế được nhanh chóng, thuận tiện, thuần thục, đúng với quy định mới”. Ông Nguyễn Huy Hồng, Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ.

Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết thêm, theo kế hoạch, các tổ công tác sẽ thiết lập nhóm Zalo hỗ trợ theo từng địa bàn; công khai đường dây nóng (hotline); hướng dẫn sổ sách kế toán và quy trình kê khai theo từng nhóm doanh thu. Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp với ngân hàng và các nhà cung cấp giải pháp công nghệ để hỗ trợ tài khoản thanh toán, hóa đơn điện tử và các công cụ số phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ông Vũ Mạnh Cường cho rằng, với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, hình ảnh cán bộ thuế trực tiếp đến địa bàn, hỗ trợ tận nơi cho hộ kinh doanh sẽ tạo chuyển biến rõ nét, góp phần giúp quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai diễn ra thuận lợi, minh bạch và bền vững.

Giúp hộ kinh doanh hạn chế sai sót

Cùng triển khai chiến dịch này, Thuế tỉnh Nghệ An đã yêu cầu cán bộ thuế cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định mới bằng nhiều hình thức đến từng hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm không để sót bất kỳ hộ kinh doanh nào chưa được tiếp cận thông tin.

Không chỉ dừng lại ở 15 ngày cao điểm theo chỉ đạo của Cục Thuế, ông Nguyễn Bằng Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị sẽ triển khai chiến dịch này bằng “30 ngày cao điểm” với phương châm hướng dẫn trực tiếp, “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử.

Song song với đó, Thuế tỉnh Nghệ An cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, rà soát và quản lý hộ kinh doanh; kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh để bảo đảm việc quản lý thuế đúng, đủ, công bằng và minh bạch. Đặc biệt, để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, cơ quan thuế xác định cần đến tận nơi, gặp từng hộ, hướng dẫn tận việc, giúp hộ kinh doanh hiểu đúng quy định, hạn chế sai sót và yên tâm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Chia sẻ về kế hoạch triển khai chiến dịch 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong kê khai, nộp thuế, ông Lê Đức Huy - Trưởng Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã thành lập tổ triển khai thực hiện gồm nhiều công chức ở các tổ chức năng khác nhau; phân công cụ thể cho cán bộ trong tổ triển khai đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn, bình quân mỗi cán bộ phụ trách 300 hộ kinh doanh; thành lập các nhóm Zalo để cán bộ trong tổ gửi văn bản tuyên truyền tới các hộ kinh doanh.

Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ cũng đã thực hiện phân nhóm hộ kinh doanh để hỗ trợ; phát hành giấy mời các hộ kinh doanh lên làm việc để triển khai, hướng dẫn. Đồng thời, mời các nhà cung cấp dịch vụ cử cán bộ đến làm việc trực tiếp tại Thuế cơ sở để phối hợp cùng cơ quan thuế triển khai thực hiện theo phương châm hộ kinh doanh chỉ đến một nơi là có thể cài đặt eTax Mobile, liên kết ngân hàng, đăng ký sử dụng dịch vụ phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử…

Theo ông Lê Đức Huy, cách làm hay trong triển khai thực hiện hỗ trợ hộ kinh doanh của Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ là thực hiện phân nhóm hộ kinh doanh để hỗ trợ. Nội dung hỗ trợ hộ kinh doanh tập trung vào việc kiểm tra khả năng sử dụng ứng dụng eTax Mobile của người nộp thuế (đăng ký, đăng nhập, liên kết thành công với ngân hàng). Rà soát khả năng đáp ứng các yêu cầu về công nghệ (như điện thoại có khả năng tích hợp…); kiểm tra việc ghi sổ kế toán theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC từ ngày 1/1/2026 đến nay.

Sau khi được cơ quan thuế tuyên truyền, hỗ trợ, chị Nguyễn Phương Thảo - chủ hộ kinh doanh văn phòng phẩm, thiết bị máy tính trên địa bàn xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ đánh giá, cách thức tổ chức, sắp xếp thời gian, đối tượng hỗ trợ của cơ quan thuế địa phương rất hợp lý; nội dung hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; tinh thần phục vụ, thái độ hỗ trợ của cán bộ thuế nhiệt tình, chu đáo. Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh rất hài lòng về tinh thần phục vụ, sự hỗ trợ của cơ quan thuế, cán bộ thuế.