Thuế tỉnh Phú Thọ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế quyết toán thuế năm 2025

(TBTCO) - Để phục vụ công tác quyết toán thuế năm 2025 được thuận lợi, các đơn vị thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ đã triển khai truyền thông sâu rộng nội dung trọng tâm quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho thu nhập từ tiền lương và tiền công.

Triển khai đa kênh hỗ trợ quyết toán thuế

Đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay, nhiều nội dung trọng tâm, nhiều biện pháp cụ thể phục vụ công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 đã được triển khai đồng bộ.

Các đơn vị trong ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã triển khai truyền thông sâu rộng nội dung trọng tâm quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho thu nhập từ tiền lương và tiền công phát sinh từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025; quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nộp thuế; đối tượng phải tự quyết toán hoặc được ủy quyền; phương thức thực hiện; chính sách giảm trừ gia cảnh…

Lãnh đạo Thuế cơ sở 6 tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 tại tổ kiểm tra thuế.

Các nội dung được thể hiện đa dạng như tin, bài, chuyên mục, phóng sự, video clip, sổ tay điện tử…, giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân nắm bắt đầy đủ về chính sách thuế.

Cụ thể, Thuế tỉnh Phú Thọ tập trung hỗ trợ người nộp thuế thông qua các hội nghị tập huấn, đối thoại, tọa đàm và hỗ trợ trực tuyến, trực tiếp giải đáp vướng mắc của người nộp thuế.

Đặc biệt, để kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thống nhất theo quy định, dự kiến sáng ngày 19/3/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế năm 2025 của hai sắc thuế này.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Thuế tỉnh Phú Thọ và trực tuyến đến điểm cầu 16 Thuế cơ sở. Dự kiến, hội nghị sẽ thu hút hàng trăm tổ chức chi trả thu nhập được uỷ quyền quyết toán thay và cá nhân người nộp thuế tự quyết toán quan tâm, tương tác.

Cùng với đó, các đơn vị Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận “một cửa”; hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ qua eTax; thực hiện hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế có vướng mắc qua các tin nhắn trên Facebook. Việc đa dạng hóa kênh hỗ trợ nhằm giúp người nộp thuế tiếp cận thông tin nhanh chóng, hạn chế ùn tắc hồ sơ trong các thời điểm cao điểm.

Doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao công tác hỗ trợ

Đánh giá về tinh thần phục vụ, hỗ trợ của cơ quan thuế, cán bộ thuế, Thượng tá Lê Thị Hà - Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 chia sẻ, trong quá trình thực hiện quyết toán thuế thu thu nhập cá nhân, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất tích cực từ phía cơ quan thuế. Cơ quan thuế đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, phổ biến chính sách mới, giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các quy định liên quan đến khấu trừ, kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Các nội dung hướng dẫn được truyền đạt rõ ràng, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện. Trong thời gian cao điểm quyết toán thuế, cơ quan thuế đã tăng cường hỗ trợ thông qua nhiều kênh như hệ thống dịch vụ thuế điện tử, đường dây nóng, thư điện tử và bộ phận một cửa.

Năm 2025, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 nộp ngân sách nhà nước hơn 223 tỷ đồng, trong đó nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 16 tỷ đồng.

Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai, điều chỉnh hồ sơ hoặc xử lý dữ liệu đều được giải đáp kịp thời, giúp ngân hàng hạn chế sai sót và đảm bảo tiến độ nộp hồ sơ đúng thời hạn. Sự đồng hành và hỗ trợ chuyên nghiệp của cơ quan thuế đã tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Chung nhận xét, ông Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc cho rằng, trong kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, Chi nhánh ngân hàng đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ phía cơ quan thuế.

Ông Đức cho biết, cơ quan thuế đã tăng cường hướng dẫn thông qua nhiều hình thức đa dạng như tổ chức tập huấn trực tuyến, đăng tải video hướng dẫn chi tiết trên cổng thông tin điện tử, ban hành tài liệu hỏi - đáp rõ ràng, dễ hiểu. Nhờ đó, người lao động có thể chủ động nắm bắt quy trình, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ ngay từ đầu, hạn chế việc phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần.

“Sự chủ động cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và tinh thần hỗ trợ trách nhiệm của cơ quan thuế đã góp phần quan trọng giúp cá nhân người nộp thuế hoàn thành thủ tục quyết toán nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định trong năm 2025”. Ông Nguyễn Văn Đức -

Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Đặc biệt, hệ thống dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng hỗ trợ kê khai, quyết toán trực tuyến được cải tiến theo hướng thân thiện, dễ sử dụng, giúp cá nhân có thể thực hiện các bước đăng ký người phụ thuộc, nộp hồ sơ quyết toán hoặc tra cứu nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi. Điều này đã rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ so với phương thức truyền thống.

Bên cạnh đó, trong thời gian cao điểm quyết toán, cơ quan thuế đã bố trí bộ phận hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa, đường dây nóng và kênh tư vấn trực tuyến để giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh. Những trường hợp cần điều chỉnh thông tin hoặc hoàn thuế cũng được hướng dẫn cụ thể, minh bạch, giúp người nộp thuế yên tâm thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ông Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị rất trân trọng những đánh giá khách quan, quý báu từ phía các doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế.

Thuế tỉnh Phú Thọ đã sẵn sàng cho kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Tuy nhiên, để kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đạt kết quả cao, Thuế tỉnh Phú Thọ rất mong các doanh nghiệp, tổ chức chi trả thu nhập được ủy quyền quyết toán thay và cá nhân người nộp thuế tự quyết toán lưu ý thời hạn nộp hồ sơ, xác định đúng trường hợp tự quyết toán hay ủy quyền, và ưu tiên thực hiện qua phương thức điện tử để bảo đảm thuận lợi, đúng quy định, tránh quá tải vào thời điểm cao điểm quyết toán./.