Quyết toán thuế năm 2025, cơ quan thuế giải đáp nhiều nội dung vướng mắc

(TBTCO) - Sáng ngày 17/3/2026, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Tính đến 15h ngày 17/3, Cục Thuế đã giải đáp 55 câu hỏi có nội dung liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2025.

Triển khai chiến dịch cao điểm hỗ trợ quyết toán thuế

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thu Trà - Trưởng Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) cho rằng, năm 2025 là một dấu mốc quan trọng của ngành Thuế với nhiều thay đổi lớn cả về chính sách và phương thức quản lý. Ngành Thuế đã chuyển đổi từ mô hình quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng kết hợp chức năng; đồng thời tổ chức lại bộ máy từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đặc biệt, hàng loạt chính sách thuế quan trọng như Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung với nhiều điểm mới theo hướng tích cực, vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Bà Nguyễn Thu Trà - Trưởng ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Bà Trà cho biết, cùng với việc hoàn thiện chính sách, ngành Thuế cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Nhiều hình thức hỗ trợ mới, hiện đại đã được triển khai như sổ tay điện tử, video hướng dẫn, ứng dụng di động eTax Mobile, cũng như các công cụ hỗ trợ tự động, trí tuệ nhân tạo giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính sách một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện.

Hội nghị trực tuyến hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025 được triển khai trong bối cảnh kỳ quyết toán thuế năm 2025 đang diễn ra, nhằm giúp doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kịp thời nắm bắt quy định, hạn chế sai sót trong quá trình kê khai và lập hồ sơ quyết toán thuế.

Trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ quyết toán thuế, cụ thể: Một là, tập trung tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế tận dụng tối đa các ứng dụng hỗ trợ của ngành Thuế để giảm thiểu sai sót thủ tục và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Hai là, các ban, đơn vị chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn đồng nhất trên toàn hệ thống, tránh tình trạng mỗi nơi hướng dẫn một kiểu.

Ba là, khuyến khích các cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua ứng dụng di động để đảm bảo quyền lợi về hoàn thuế một cách nhanh chóng nhất, tránh tình trạng dồn ứ vào những ngày cuối cùng của thời hạn.

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ qua các kênh trực tuyến

Đại diện Cục Thuế cho biết, trong những năm gần đây, việc tổ chức hỗ trợ trực tuyến và livestream đã trở thành một trong những hình thức hỗ trợ hiệu quả của cơ quan thuế đối với người nộp thuế. Việc ứng dụng các nền tảng số giúp mở rộng phạm vi hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên cả nước dễ dàng tiếp cận thông tin, gửi câu hỏi và nhận giải đáp kịp thời mà không bị giới hạn về không gian, thời gian.

Thực tế cho thấy, các chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế những năm gần đây đã thu hút đông đảo người nộp thuế theo dõi và tương tác. Thông qua các buổi hỗ trợ trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế và các chương trình livestream trên mạng xã hội (youtobe, fanpage), nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế đã được các cán bộ chuyên môn của cơ quan thuế giải đáp trực tiếp, góp phần giúp người nộp thuế hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về thuế, hạn chế sai sót trong quá trình kê khai và nộp hồ sơ quyết toán.

Các cán bộ, công chức thuộc các ban chuyên môn của Cục Thuế tham gia trả lời các vướng mắc của người nộp thuế. Ảnh: Phương Thảo

Sau khi chương trình kết thúc, toàn bộ nội dung trao đổi, giải đáp tiếp tục được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế và Fanpage Cục Thuế của cơ quan thuế để người nộp thuế có thể tra cứu lại khi cần thiết. Đồng thời, các tài liệu, cẩm nang hướng dẫn quyết toán thuế cũng được tổng hợp, công khai nhằm hỗ trợ người nộp thuế thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo đại diện Cục Thuế, việc duy trì và phát triển các hình thức hỗ trợ trực tuyến không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế mà còn phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công, qua đó từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp của ngành Thuế.

Hội nghị trực tuyến hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025 là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp người nộp thuế thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đồng thời, đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng hình ảnh ngành Thuế theo hướng “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa trong giai đoạn mới./.