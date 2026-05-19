Thuế - Hải quan

Tăng tốc làm sạch mã số thuế tháo gỡ “điểm nghẽn” trong kinh doanh

Văn Tuấn

[email protected]
13:15 | 19/05/2026
(TBTCO) - Để chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, Cục Thuế đã triển khai chiến dịch với tên gọi “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trong toàn ngành.
Kết hợp chặt chẽ giữa hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn

Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” được triển khai thống nhất trong toàn ngành Thuế trong năm 2026, từ Cục Thuế đến Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở. Đồng thời tổ chức thực hiện trên cơ sở phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, chính quyền địa phương, cơ quan công an, cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan.

Mục tiêu cốt lõi được ngành Thuế đặt ra trong thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” nhằm làm sạch, chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Ảnh minh họa TL

Đồng thời kiểm soát chặt chẽ phát sinh mới, không để tình trạng các hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động mới phát sinh bị chậm trễ trong công tác giải quyết hồ sơ. Từ đó tháo gỡ điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của người nộp thuế tuân thủ tốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận thuế, trục lợi ngân sách nhà nước.

Để Chiến dịch triển khai thành công, ngành Thuế sẽ thực hiện phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đầu ra; gắn kết quả triển khai với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Chiến dịch được ngành Thuế triển khai thống nhất trong toàn ngành với các mục tiêu cụ thể gồm: Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; kết hợp chặt chẽ giữa hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn với việc tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình không tuân thủ, lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế.

Lấy dữ liệu làm nền tảng; lấy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin làm công cụ tổ chức thực hiện; lấy phân nhóm quản lý rủi ro làm phương thức phân bổ nguồn lực; lấy kỷ luật, kỷ cương công vụ và kết quả đầu ra làm căn cứ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai đồng bộ các giải pháp: làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, xử lý hồ sơ tồn đọng, ngăn ngừa phát sinh mới, nâng cao tuân thủ, phát huy vai trò của chính quyền địa phương và phối hợp liên ngành trong công tác quản lý thuế, cùng với việc rà soát vướng mắc, hạn chế để hoàn thiện cơ chế chính sách thuế, chính sách quản lý thuế và quy trình quản lý thuế.

Tổ chức triển khai theo phương thức phân luồng hồ sợ và phân tầng rủi ro; tách bạch rõ giữa nhóm hồ sơ cần hỗ trợ, tháo gỡ để giải quyết nhanh với nhóm hồ sơ cần kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm. Lấy hiệu quả xử lý thực chất, thời gian giải quyết hồ sơ, mức độ giảm tồn đọng tại địa bàn trọng điểm, kết quả kiểm soát phát sinh mới và kết quả xử lý nhóm rủi ro cao làm thước đo chủ yếu đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch.

Bảo đảm không để bị lợi dụng việc khôi phục hiệu lực mã số thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, giải thể, chấm dứt hoạt động trong quá trình triển khai Chiến dịch để thực hiện các hành vi nhằm hợp thức hóa các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn và pháp luật có liên quan của các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu gian lận, trục lợi.

Trong quá trình triển khai Chiến dịch, ngành Thuế khuyến khích toàn thể người nộp thuế, người dân, cơ quan báo chí, hiệp hội và xã hội tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan thuế, công chức thuế khi giải quyết hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động của người nộp thuế; tố giác các hành vi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh để mua bán hóa đơn, trục lợi ngân sách nhà nước.

Đảm bảo tối thiểu 80% người nộp thuế được cập nhật thông tin

Từ các mục tiêu cốt lõi đề ra, trong năm 2026, ngành Thuế phấn đấu đưa 100% người nộp thuế thuộc diện theo dõi trong Chiến dịch được giao đầu mối đơn vị, đầu mối lãnh đạo và đầu mối công chức phụ trách; được cập nhật trên hệ thống theo dõi, kiểm đếm thống nhất toàn ngành trên hệ thống báo cáo điện tử.

Tối thiểu 80% người nộp thuế được rà soát để cập nhật thông tin cá nhân chủ, người đại diện theo pháp luật, thông tin liên hệ và dữ liệu liên quan phục vụ quản lý.

100% hồ sơ tồn trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế được rà soát, xác định lại trạng thái hiện tại, đảm bảo các hồ sơ tồn ảo (không phát sinh trong thực tế hoặc đã xử lý xong nhưng chưa được cập nhật kết quả) được cập nhật theo trạng thái thực tế.

Với nhiệm vụ xử lý hồ sơ tồn đọng, ngành Thuế đặt mục tiêu tối thiểu 35% số hồ sơ tồn đọng trạng thái 03 tại thời điểm 31/3/2026 được xử lý dứt điểm trước ngày 31/12/2026 nếu đủ điều kiện theo quy định; trong đó ưu tiên xử lý ngay đối với nhóm hồ sơ không phát sinh doanh thu, không phát sinh hóa đơn, hồ sơ đủ điều kiện xác nhận nghĩa vụ, hoặc hồ sơ kéo dài trên 12 tháng.

Trong nhiệm vụ công khai, xử lý vi phạm, ngành Thuế đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp trạng thái 06 có lập hóa đơn điện tử nhưng không kê khai thuế do Cục Thuế xác định được rà soát, đánh giá rủi ro và phân nhóm xử lý. 100% doanh nghiệp trạng thái 06 không hợp tác để khắc phục, hoàn thành nghĩa vụ thuế được công khai thông tin theo quy định tại pháp luật quản lý thuế.

Mục tiêu khác được ngành Thuế đặt ra là 100% vụ việc có dấu hiệu hình sự rõ ràng được củng cố hồ sơ, chuyển tin báo, hồ sơ kiến nghị điều tra, khởi tố sang cơ quan công an theo quy định.

Đối với việc ngăn ngừa phát sinh mới, ngành Thuế đặt mục tiêu giảm thời gian giải quyết bình quân của các hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động phát sinh mới kể từ quý 2/2026 xuống còn không quá 04 tháng đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cơ quan thuế và đủ điều kiện xử lý.

Tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong tổng số doanh nghiệp rời bỏ thị trường năm 2026 đạt tối thiểu 40%.

Số lượng doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký phát sinh mới trong năm 2026 giảm tối thiểu 20% so với năm 2025.

100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới thành lập thuộc diện quản lý được tiếp cận tài liệu phổ biến chính sách, hướng dẫn tuân thủ cơ bản ngay từ đầu.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, việc để doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chám dứt hiệu lực mã số thuế là một trong những điểm nghẽn lớn trong công tác quản lý thuế, làm gia tăng hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính, gây lãng phí nguồn lực xã hội, ảnh hưởng đến tính minh bạch của môi trường kinh doanh, tác động trực tiếp đến người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật và tiềm ẩn rủi ro thất thu ngân sách nhà nước.

Do đó, việc triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” là cần thiết nhằm xử lý thực chất hồ sơ tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế có thiện chí tuân thủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, kiểm soát rủi ro ngay từ đầu vào, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị dữ liệu, quản lý rủi ro và phối hợp liên ngành trong công tác quản lý thuế hiện đại./.

(TBTCO) - Được miễn thuế đến 1 tỷ đồng/năm, hàng triệu hộ kinh doanh đang có thêm dư địa để mở rộng làm ăn và giảm áp lực chi phí. Nhưng cùng với sự "nhẹ gánh" ấy là yêu cầu ngày càng lớn về minh bạch doanh thu, kê khai trung thực trong bối cảnh cơ quan thuế siết quản lý bằng dữ liệu số và hóa đơn điện tử.
(TBTCO) - Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung 4 Luật thuế vừa được Quốc hội thông qua, cùng với chính sách nâng ngưỡng chịu thuế cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để vượt khó và phát triển, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, chi phí logistics của Việt Nam còn ở mức rất cao, chiếm 18 - 20% GDP. Bộ trưởng giao hai nhiệm vụ trọng tâm với ngành Hải quan là hoàn thiện thể chế và triển khai hiệu quả Hải quan số trước sức ép thông quan rất lớn cùng yêu cầu kiểm soát hàng hóa ngày càng gia tăng. Đây là giải pháp hiệu quả nhằm kéo giảm chi phí logistics.
(TBTCO) - Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công chức quản lý thuế tập trung kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, ngoại tệ có dấu hiệu rủi ro cao trong việc kê khai như: hàng tồn kho lớn nhưng lượng hàng bán ra ít. Cần phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đăng ký, sử dụng hóa đơn, tăng cường kiểm tra đột xuất để kiểm soát doanh thu đối với hoạt động bán vàng, ngoại tệ kịp thời, đúng quy định.
(TBTCO) - Trước những băn khoăn của cộng đồng doanh nghiệp về yêu cầu khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục xuất khẩu, Cục Hải quan đã chính thức lên tiếng làm rõ, không phát sinh quy định mới, không yêu cầu thêm thủ tục ngoài khung pháp luật hiện hành.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, lũy kế từ ngày 15/12/2025 - 14/4/2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 7.029 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, với tổng trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 6.486,8 tỷ đồng. Số thu ngân sách nhà nước đạt 277,5 tỷ đồng.
(TBTCO) - Thông tin từ Thuế tỉnh Lai Châu cho biết, trong tháng 4/2026, tổng thu ngân sách do đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt 246,4 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm thu 871,6 tỷ đồng, đạt 35,2% dự toán, tăng 50,4% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2015/NĐ-CP, tạo khung pháp lý rõ ràng hơn về phạm vi địa bàn hoạt động hải quan và cơ chế phối hợp phòng, chống buôn lậu; có hiệu lực từ ngày 5/7/2026.
