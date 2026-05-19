Tài chính

Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
11:13 | 19/05/2026
(TBTCO) - Quyết định số 1154/QĐ-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược đua ngựa, đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế, nhằm thực hiện Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
aa

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1154/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dịch vụ tài chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Tại quyết định này, Bộ Tài chính bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 9 Phần I, Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 6/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 3, 4 Mục 2 Phần I, Quyết định số 309/QĐ-BTC ngày 28/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính công bố 03 thủ tục hành chính cấp trung ương được sửa đổi, bổ sung gồm: thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino; thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược
Nguồn: Quyết định số 1154/QĐ-BTC.

Ba thủ tục nêu trên đều được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Đơn cử, đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp xin phép hoạt động casino. Tổng thời gian xử lý là 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận gồm nhiều tài liệu như: đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, tài liệu chứng minh đã giải ngân vốn đầu tư, sơ đồ bố trí điểm kinh doanh casino, dự thảo quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, quy chế giải quyết tranh chấp và thể lệ trò chơi; phương án kinh doanh và hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm làm việc của người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh casino...

Đáng chú ý, doanh nghiệp không phải nộp thành phần hồ sơ trong trường hợp cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Về điều kiện kinh doanh casino, doanh nghiệp phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino. Hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư tối thiểu là 50% tổng vốn đầu tư của dự án; có khu vực bố trí casino riêng biệt; có hệ thống camera giám sát hoạt động 24/24 giờ và lưu trữ dữ liệu tối thiểu 06 tháng... Người quản lý, điều hành điểm kinh doanh casino phải “có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên, có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hoạt động kinh doanh casino.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
Quyết định số 1154/QĐ-BTC Điều kiện kinh doanh casino thủ tục hành chính bộ tài chính Thủ tục xin giấy phép kinh doanh casino Kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP

Bài liên quan

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 4 tháng đầu năm 2026

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Hoàn tất bố trí phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động của cấp xã mới

Hoàn tất bố trí phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động của cấp xã mới

Dành cho bạn

Áp dụng nhiều giải pháp, bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Áp dụng nhiều giải pháp, bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

Kinh tế tư nhân vượt thách thức sẵn sàng bứt phá

Kinh tế tư nhân vượt thách thức sẵn sàng bứt phá

Ngày 19/5: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt giảm

Ngày 19/5: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt giảm

Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 19/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa bình ổn

Ngày 19/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa bình ổn

Đọc thêm

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

(TBTCO) - Mỗi năm, hơn 1.000 tỷ USD hàng hóa đi qua hệ thống cảng biển khu vực TP. Hồ Chí Minh nhưng phần lớn giao dịch tài chính lại được thực hiện ở Singapore và Hồng Kông. Theo các chuyên gia, Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) TP.Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo thêm kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế và từng bước đưa các hoạt động tài chính quay trở lại Việt Nam.
Kho bạc Nhà nước siết chặt tiết kiệm chi thường xuyên, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

Kho bạc Nhà nước siết chặt tiết kiệm chi thường xuyên, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

(TBTCO) - Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chỉ đạo của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kho bạc Nhà nước đang triển khai đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi thường xuyên năm 2026, quyết tâm tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.
Sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bệ phóng mới cho khu vực kinh tế tư nhân

Sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bệ phóng mới cho khu vực kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính xây dựng nhằm thay thế cho toàn bộ nội dung của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Các nhóm chính sách được đề xuất mang cách tiếp cận đột phá, được kỳ vọng sẽ kiến tạo một bệ phóng mới, thiết thực và vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân.
Kho bạc Nhà nước: Chủ động thích ứng biến động thị trường giúp huy động vốn hiệu quả

Kho bạc Nhà nước: Chủ động thích ứng biến động thị trường giúp huy động vốn hiệu quả

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường tài chính - tiền tệ tiếp tục chịu nhiều áp lực từ biến động kinh tế toàn cầu và thanh khoản hệ thống ngân hàng chưa thực sự ổn định, Kho bạc Nhà nước vẫn chủ động triển khai linh hoạt công tác phát hành trái phiếu chính phủ, bảo đảm huy động nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.
Áp lực bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy

Áp lực bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy

(TBTCO) - Nghị định số 155/2025/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đang bộc lộ nhiều vướng mắc mới từ thực tiễn. Các bộ, ngành, địa phương đồng loạt kiến nghị sửa đổi không chỉ cho thấy áp lực trong bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy, mà còn phản ánh yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy quản lý tài sản công theo hướng linh hoạt, đồng bộ và thích ứng với mô hình vận hành mới của nền hành chính.
Infographics: 4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Infographics: 4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến hết tháng 4/2026, toàn hệ thống đã thực hiện thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng chi ngân sách nhà nước, bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư công, bảo đảm kịp thời, an toàn và đúng quy định.
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: Học viện Tài chính cần tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: Học viện Tài chính cần tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước

(TBTCO) - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, Học viện Tài chính cần tập trung vào các định hướng trọng tâm, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước và từng bước đạt trình độ khu vực, trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách có uy tín của ngành Tài chính, tiên phong xây dựng mô hình đại học số trong lĩnh vực tài chính…
Điều kiện tiên quyết của tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI

Điều kiện tiên quyết của tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI

(TBTCO) - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tái định hình lĩnh vực tài chính, việc xây dựng "niềm tin số" được xem là điều kiện tiên quyết để phát triển thị trường tài chính an toàn, minh bạch và bền vững. Trong bối cảnh đó cần hoàn thiện hạ tầng số, khung pháp lý và cơ chế giám sát nhằm tạo nền tảng cho kinh tế số và thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 4 tháng đầu năm 2026

Mua hàng trả chậm: Doanh nghiệp không còn lo mất quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Mua hàng trả chậm: Doanh nghiệp không còn lo mất quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược

Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược

Kinh tế Nhật Bản tăng tốc trong quý đầu tiên, củng cố khả năng tăng lãi suất

Kinh tế Nhật Bản tăng tốc trong quý đầu tiên, củng cố khả năng tăng lãi suất

Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Tỷ giá USD hôm nay (19/5): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (19/5): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Chi phí tuân thủ thuế của hộ kinh doanh: Rào cản ngắn hạn hay khoản đầu tư cho tương lai?

Chi phí tuân thủ thuế của hộ kinh doanh: Rào cản ngắn hạn hay khoản đầu tư cho tương lai?

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều