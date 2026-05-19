Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1154/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dịch vụ tài chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Tại quyết định này, Bộ Tài chính bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 9 Phần I, Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 6/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 3, 4 Mục 2 Phần I, Quyết định số 309/QĐ-BTC ngày 28/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính công bố 03 thủ tục hành chính cấp trung ương được sửa đổi, bổ sung gồm: thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino; thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Nguồn: Quyết định số 1154/QĐ-BTC.

Ba thủ tục nêu trên đều được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Đơn cử, đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp xin phép hoạt động casino. Tổng thời gian xử lý là 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.