Trước đề xuất thành lập sàn giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc triển khai có thể tác động nhiều chiều đến ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó, thành lập sàn giao dịch vàng có thể làm tăng nhu cầu đầu tư vào vàng. Ngân hàng Nhà nước đồng bộ triển khai các giải pháp bình ổn thị trường, thu hẹp chênh lệch giá vàng và tránh “vàng hóa” nền kinh tế.

Tác động nhiều chiều đến ổn định kinh tế vĩ mô

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn trả lời kiến nghị của đại biểu Quốc hội Quản Minh Cường và đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Thống về các giải pháp để quản lý thị trường vàng.

Liên quan đến vấn đề thành lập sàn giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết, sàn giao dịch vàng là hình thức tổ chức giao dịch mua - bán, trao đổi vàng tiêu chuẩn (bao gồm cả vàng vật chất tiêu chuẩn và vàng phi vật chất) theo hình thức tập trung giữa các bên tham gia.

"Việc triển khai sàn giao dịch vàng có thể tác động nhiều chiều đến ổn định kinh tế vĩ mô" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

"Một số nước trên thế giới có thành lập sàn vàng, như Trung Quốc có sàn giao dịch vàng Thượng Hải, đây là một trong những sàn vàng lớn trên thế giới. Tuy nhiên, trong khu vực cũng có những nước không thành lập sàn vàng. Bên cạnh những mặt tích cực của sàn giao dịch vàng là minh bạch hóa giao dịch, nhu cầu mua, bán vàng của người dân, doanh nghiệp, thành viên giao dịch trên thị trường, thì thành lập sàn giao dịch vàng có thể làm tăng nhu cầu đầu tư vào vàng" - Ngân hàng Nhà nước thông tin.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh hiện nay, cần ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư toàn xã hội vào việc phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ, các ngành nghiên cứu và đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng để có thể tham mưu, đề xuất với Chính phủ ở một thời điểm phù hợp với bối cảnh, điều kiện của Việt Nam.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước thông tin về việc dự kiến triển khai thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam với 3 giai đoạn: bước đầu tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất; giai đoạn 2 mở rộng thêm sản phẩm vàng miếng; cuối cùng đưa vào các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ quỹ và công cụ phái sinh, đồng thời kết nối với quốc tế.

Lộ trình và các nội dung chi tiết trong từng giai đoạn có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình triển khai thực tế của sàn giao dịch vàng. Trong thời gian thí điểm, chưa thực hiện liên thông sàn giao dịch vàng trong nước với các sàn giao dịch vàng quốc tế.

Gần đây, tại Công điện số 06/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1/2026.

Đồng loạt nhiều giải pháp ổn định thị trường

Trong công văn trả lời kiến nghị của đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Thống, Ngân hàng Nhà nước cũng nêu rõ, qua đánh giá, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy, hiện vẫn còn có một số tồn tại trên thị trường vàng như: chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế; thị trường vẫn chưa thực sự ổn định bền vững, vẫn chịu tác động bởi yếu tố tâm lý, kỳ vọng, tiềm ẩn rủi ro tác động đến thị trường tiền tệ, ngoại hối

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, căn cứ các quy định hiện hành, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện một số giải pháp để quản lý thị trường vàng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các phiên đấu thầu bán vàng miếng và bán vàng miếng trực tiếp với khối lượng phù hợp. Đồng thời, phối hợp các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để kịp thời chia sẻ, cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách quản lý thị trường để ổn định tâm lý người dân, tạo đồng thuận xã hội. Đến nay, mức chênh lệch giá vàng miếng SJC trong nước và thế giới đã bước đầu có sự thu hẹp./.