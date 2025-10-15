Sẽ thí điểm sàn giao dịch vàng 3 giai đoạn, chưa liên thông quốc tế

(TBTCO) - Thông tin từ tọa đàm về thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam tổ chức chiều ngày 15/10, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ thí điểm sàn giao dịch vàng trong 3 giai đoạn, chưa liên thông quốc tế trong thời gian thí điểm. Sàn giao dịch vàng sẽ góp phần khơi thông nguồn vàng trong dân, minh bạch hóa hoạt động giao dịch vàng.

Chiều ngày 15/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tọa đàm về thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam, với sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành, hiệp hội liên quan. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng chủ trì cuộc tọa đàm.

Tọa đàm về thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, trong những năm qua, thị trường vàng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Với sự điều hành kiên định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt kể từ khi ban hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, hoạt động quản lý thị trường vàng từng bước đi vào khuôn khổ, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, củng cố niềm tin của người dân đối với đồng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cũng khẩn trương ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN ngày 9/10/2025 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động nhập khẩu vàng, sản xuất và kinh doanh, mua, bán vàng trong nước.

Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu và xem xét thành lập sàn giao dịch vàng là chính sách đồng bộ nhằm hoàn thiện thể chế, cơ sở hạ tầng thị trường theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, nhằm góp phần khơi thông nguồn vàng trong dân, minh bạch hóa hoạt động giao dịch vàng, hạn chế tình trạng giao dịch tự do ngoài kiểm soát và tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Bên cạnh đó, việc thành lập và hoạt động của sàn giao dịch vàng sẽ góp phần cung cấp thêm dữ liệu minh bạch cho công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách; dữ liệu từ sàn giao dịch vàng nếu được kết nối và xử lý kịp thời sẽ trở thành một kênh thông tin bổ sung hữu ích hỗ trợ công tác hoạch định chính sách.

Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối thông tin, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam với 3 giai đoạn. Lộ trình và các nội dung chi tiết trong từng giai đoạn có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình triển khai thực tế của sàn giao dịch vàng. Trong thời gian thí điểm, chưa thực hiện liên thông sàn giao dịch vàng trong nước với các sàn giao dịch vàng quốc tế.

Tại tọa đàm, ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối cho biết, mục đích của việc thành lập sàn giao dịch vàng là bước đầu hình thành sàn giao dịch vàng vật chất, trở thành kênh phân phối vàng nguyên liệu nhập khẩu đủ tiêu chuẩn, đảm bảo công khai, minh bạch. Từ đó, từng bước theo lộ trình triển khai các sản phẩm vàng tài khoản, phái sinh và trở thành kênh huy động nguồn lực vàng trong dân, giảm tích trữ vàng để chuyển hóa thành nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Về mặt thuận lợi để thành lập sàn giao dịch vàng, ông Tuấn nêu rõ, theo Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước được giao cấp giấy phép nhập khẩu vàng cho các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp đủ điều kiện. Bên cạnh đó, yếu tố thuận lợi khác là sự ra đời và phát triển về mặt pháp lý và thực tiễn của các môi trường đầu tư tài chính hiện đại như sandbox (cơ chế thử nghiệm), mô hình trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, sàn giao dịch tài sản mã hóa, hay mô hình sở giao dịch hàng hóa...

Ngoài ra, một số ngân hàng đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức, vận hành các sàn giao dịch (chứng khoán, hàng hóa...). Đồng thời, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm mô hình sàn giao dịch vàng như tại Trung Quốc (SGE), Ấn Độ (IIBX), Singapore (SBMA)...

Về khó khăn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối cho biết, hoạt động của sàn giao dịch vàng cần phải được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có lộ trình phù hợp với thực tiễn. Việt Nam là quốc gia sử dụng vàng quy mô lớn. Vàng là mặt hàng có giá trị lớn, đòi hỏi có hệ thống kho lưu trữ vàng vật chất đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, nhưng hiện tại, Việt Nam chưa có hệ thống kho lưu trữ vàng tập trung, trung tâm kiểm định vàng chuyên biệt./.