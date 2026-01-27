Đổi mới toàn diện mô hình quản lý thuế tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(TBTCO) - Thông qua việc nâng cấp hệ thống và thiết kế lại mô hình quản lý thuế, ngành Thuế Việt Nam sẽ từng bước xây dựng được mô hình quản lý thuế số hiện đại, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, trở thành một trong những hình mẫu về chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế trên bản đồ thuế quốc tế.

Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, trong những năm qua, ngành Thuế đã xây dựng được nền tảng quan trọng về hiện đại hóa và dịch vụ thuế điện tử, với việc triển khai đồng bộ các hệ thống khai, nộp, hoàn thuế điện tử, hệ thống quản lý thuế tập trung và dịch vụ thuế điện tử eTax.

Cục trưởng Cục Thuế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Tuy nhiên, trước bối cảnh nền kinh tế số, thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới phát triển nhanh, yêu cầu quản trị theo dữ liệu, quản lý rủi ro và tự động hóa ngày càng cao, ngành Thuế cần một bước chuyển mạnh mẽ hơn, mang tính căn cơ và dài hạn. Điều này đòi hỏi ngành Thuế không chỉ nâng cấp hệ thống hiện tại mà phải thiết kế lại mô hình quản lý, quy trình vận hành dựa trên dữ liệu và chuẩn mực quản lý hiện đại.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, nguyên tắc xuyên suốt của nhiệm vụ lần này được xác định là: “Quy trình đi trước - dữ liệu làm gốc - hệ thống công nghệ thông tin bám quy trình và dữ liệu ngay từ đầu”, trong đó dữ liệu phải được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, làm nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện.

“Hội nghị triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, là bước triển khai cụ thể hợp đồng giữa Cục Thuế và Liên danh EY - Onenet; đồng thời thể hiện quyết tâm của ngành Thuế trong việc đổi mới toàn diện mô hình quản lý thuế, hướng tới quản trị hiện đại, dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Các đại biểu, chuyên gia tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Phạm vi nhiệm vụ tư vấn gồm: Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, phù hợp chuẩn mực, thông lệ quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam; Tư vấn lập dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế”, làm căn cứ để triển khai hệ thống công nghệ thông tin mới.

Theo đó, các nội dung tư vấn bao trùm từ đánh giá hiện trạng, thiết kế mô hình mục tiêu, xây dựng chiến lược chuyển đổi số, kiến trúc số ngành Thuế giai đoạn 2026 - 2030, đến lập hồ sơ yêu cầu cho việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin mới.

“Thông qua việc triển khai đồng bộ nhiệm vụ nâng cấp hệ thống và thiết kế lại mô hình quản lý thuế, ngành Thuế Việt Nam sẽ từng bước xây dựng được mô hình quản lý thuế số hiện đại, tiệm cận chuẩn mực quốc tế và trở thành một trong những hình mẫu về chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế trên bản đồ thuế quốc tế” - ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đình Cường - Chủ tịch Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam khẳng định Liên danh tư vấn EY - Onenet nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong việc đồng hành cùng Cục Thuế triển khai nhiệm vụ tư vấn có phạm vi rộng, yêu cầu cao và ý nghĩa chiến lược đối với tiến trình hiện đại hóa quản lý thuế.

Trên cơ sở đó, Liên danh tư vấn EY - Onenet cam kết tối ưu nguồn lực triển khai, huy động đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong các lĩnh vực nghiệp vụ thuế, công nghệ thông tin, quản trị rủi ro, quản trị dữ liệu và chuyển đổi số khu vực công, bảo đảm đủ năng lực chuyên môn để tư vấn các nội dung phức tạp, mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới.

Đồng thời, Liên danh tư vấn EY - Onenet cam kết về chất lượng và tính đổi mới của sản phẩm tư vấn, với định hướng lấy dữ liệu lớn làm trung tâm, chuyển mạnh từ mô hình quản lý thủ công sang quản trị tự động; qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng mở rộng của hệ thống quản lý thuế trong dài hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Liên danh tư vấn EY - Onenet cũng cam kết bảo đảm tiến độ triển khai, thực hiện đầy đủ các mốc công việc theo lộ trình thời gian đã thống nhất trong hợp đồng; duy trì cơ chế báo cáo định kỳ, trao đổi thường xuyên với Cục Thuế để kịp thời rà soát, điều chỉnh và xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm nhiệm vụ được triển khai đúng kế hoạch và đạt chất lượng thực chất.

Liên danh tư vấn EY - Onenet cũng đồng thời thực hiện đầy đủ việc chuyển giao công cụ, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ cho Cục Thuế, giúp đội ngũ cán bộ thuế từng bước làm chủ mô hình quản lý, quy trình nghiệp vụ và hệ thống công nghệ thông tin trong giai đoạn triển khai và vận hành sau này.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham gia triển khai, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải nắm vững và quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, Chính phủ về cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước nói chung và quản lý thuế nói riêng.

“Cơ quan thuế các cấp phải coi đây là “kim chỉ nam” xuyên suốt trong quá trình tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng yêu cầu quá trình nghiên cứu, tư vấn cần đi sâu phân tích mô hình quản lý thuế của các quốc gia tiên tiến trên thế giới, từ đó chọn lọc, đề xuất các mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; đồng thời làm rõ những điểm mới, yếu tố đột phá và các thay đổi mang tính căn bản so với mô hình quản lý hiện hành, bảo đảm tính hiện đại, đồng bộ và khả thi khi triển khai./.