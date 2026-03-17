“Đòn bẩy” thúc đẩy hộ kinh doanh lớn mạnh, tuân thủ pháp luật thuế

(TBTCO) - Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành; đồng thời, các doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng thương mại cũng đồng loạt vào cuộc đã hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và bền vững trong kỷ nguyên số.

Hàng triệu hộ kinh doanh chuyển sang mô hình quản lý thuế mới

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đặt ra chủ trương xóa bỏ thuế khoán chính thức từ ngày 1/1/2026. Thực hiện chủ trương này, hàng triệu hộ kinh doanh sẽ chuyển sang mô hình kê khai và nộp thuế điện tử dựa trên doanh thu thực tế.

Thực hiện Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành, việc chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai là một cải cách quan trọng, được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Công chức thuế hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế. Ảnh: Đức Thanh

Lãnh đạo Cục Thuế cho hay, trong quá trình chuẩn bị cho sự chuyển đổi này, ngành Thuế đã triển khai “Chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai” vào cuối năm 2025, thông qua nhiều hội nghị tọa đàm, đối thoại trực tiếp với người nộp thuế trên phạm vi cả nước. Qua chiến dịch, cơ quan thuế đã lắng nghe rất nhiều tâm tư, băn khoăn, trăn trở từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Để việc phương pháp kê khai, nộp thuế đi vào thực tiễn cuộc sống khi xóa bỏ thuế khoán, cơ quan thuế luôn ưu tiên hỗ trợ để hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định và hạn chế tối đa những sai sót. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu của phương thức kê khai đối với hộ kinh doanh, trọng tâm của cơ quan thuế không phải là vấn đề kiểm tra, xử phạt, mà là tập trung vào để hỗ trợ thực chất, để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể thực hiện đúng ngay từ kỳ kê khai đầu tiên.

Ngành Thuế đang tiếp tục triển khai đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế; mục tiêu của chiến dịch là giúp hộ kinh doanh hiểu đúng, thực hiện đúng và yên tâm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơ quan thuế các cấp sẽ tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn, tổ chức các buổi hỗ trợ tập trung, đồng thời mở rộng các kênh hỗ trợ trực tuyến, đường dây nóng, các hình thức tư vấn từ xa để kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh thêm, song song với đó, ngành Thuế cam kết tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đồng thời cung cấp miễn phí các tiện ích, dịch vụ thuế điện tử phục vụ hộ kinh doanh. Mục tiêu là giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử thuận tiện hơn với thao tác đơn giản, dễ làm, dễ nhớ, giảm chi phí tuân thủ, giảm áp lực khi thực hiện nghĩa vụ theo phương thức thuế mới.

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi

Lãnh đạo Cục Thuế cho hay, trong thời gian tới, hệ thống công nghệ ngành Thuế sẽ tiếp tục được nâng cấp theo hướng thông minh, thân thiện và hỗ trợ tốt hơn cho các hộ. Ví dụ như: đưa vào các ứng dụng gợi ý sẵn thông tin tờ khai; nhắc hạn kê khai; hỗ trợ trích nộp tiền từ tài khoản khi có sự đồng ý của người nộp thuế; cảnh báo sớm các sai sót để hộ có thể kịp thời điều chỉnh. Những giải pháp này nhằm giúp hộ kinh doanh hạn chế lỗi kỹ thuật, giảm rủi ro do chưa quen để thực hiện một cách thuận lợi, tiện hơn.

Đặc biệt, ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục chuẩn hóa và đa dạng hóa các giải pháp hướng dẫn hỗ trợ; cung cấp bộ tài liệu sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành riêng cho hộ kinh doanh theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện; đăng tải các clip hướng dẫn theo tình huống; xây dựng bộ câu hỏi đáp ngắn gọn, tài liệu cầm tay chỉ việc. Đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin trên các kênh chính thống để hộ kinh doanh dễ tra cứu, dễ đối chiếu và dễ thực hiện.

“Ngành Thuế xác định, việc triển khai chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc ban hành các quy định, mà cần phải được thực hiện bằng tinh thần đồng hành, hỗ trợ và hướng dẫn xuyên suốt để hộ kinh doanh từng bước làm quen, thực hiện đúng quy định một cách thuận lợi, ổn định và bền vững”. Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành

Trong trường hợp vướng mắc phát sinh, bà con có thể liên hệ trực tiếp với công chức quản lý thuế để được hỗ trợ hướng dẫn. Thông tin và số điện thoại của công chức thuế được hỗ trợ niêm yết tại các trung tâm dịch vụ hành chính công xã, phường và đăng tải công khai trên các website của ngành Thuế.

Theo ông Trần Trọng Tuyến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Sapo, nền kinh tế số của Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển thần tốc, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Chính vì vậy, việc kết nối thông tin giữa cơ quan quản lý và người nộp thuế không đơn giản chỉ là góc nhìn về quản lý nhà nước mà đây là chìa khoá rất then chốt để cùng nhau xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và bền vững.

Đưa ra cam kết đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh từ góc độ nhà cung cấp giải pháp, đại diện Sapo cho biết, tiếp tục miễn phí trọn bộ giải pháp kê khai trên di động và tiếp sức cho 5 triệu hộ kinh doanh.

Cùng đó, Sapo cũng sẽ đồng hành và hỗ trợ thông qua các hoạt động đào tạo, tư vấn trực tiếp và trực tuyến với đội ngũ hàng nghìn chuyên gia. Chủ động truyền thông để phổ biến các chính sách thuế mới. Sapo đảm bảo luôn cập nhật, ứng dụng công nghệ mới như AI để gia tăng hiệu quả vận hành, giảm thiểu nguồn lực và hỗ trợ 24/7 cho hộ kinh doanh. Quan trọng nhất là luôn đảm bảo các giải pháp tuân thủ và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin thêm về các giải pháp hỗ trợ đồng hành của cơ quan thuế trong kỳ kê khai đầu tiên, bà Lê Thị Chinh - Phó trưởng Ban Nghiệp vụ (Cục Thuế) cho biết, cơ quan thuế xây dựng và kịp thời ban hành sổ tay hỗ trợ hộ kinh doanh. Cuốn sổ được biên soạn dễ hiểu và tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh trong thực tế và bao gồm 10 đề mục theo các nội dung của thực hiện nghĩa vụ thuế, từ đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử hay nhiệm vụ lưu giữ hồ sơ, chứng từ hoàn thuế… Mỗi nội dung được trình bày một đề mục, rất dễ dàng tra cứu.

“Ngành Thuế luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trên tinh thần hỗ trợ, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi và mọi vướng mắc phát sinh đều được tiếp nhận, giải đáp kịp thời nhằm giúp hộ kinh doanh yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh; cơ quan thuế luôn ưu tiên hỗ trợ để hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định và hạn chế tối đa những sai sót” - bà Lê Thị Chinh nhấn mạnh.