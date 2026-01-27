Bất động sản chiếm tỷ trọng lớn trong trái phiếu đáo hạn năm 2026

(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trái phiếu doanh nghiệp bất động sản chiếm khoảng 61% tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong phần còn lại của năm 2026.

Theo báo cáo tuần từ ngày 19/1 - 23/1 của VBMA, tuần qua, có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận, với tổng giá trị đạt 3.221 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn trong tuần diễn ra với giá trị 27 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, nhìn về phần còn lại của năm 2026, áp lực đáo hạn trái phiếu vẫn hiện hữu với tổng giá trị trái phiếu đến hạn ước đạt 204.042 tỷ đồng.

Nguồn: VBMA.

Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương ứng 124.514 tỷ đồng, tương đương khoảng 61% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn. Theo sau là nhóm ngân hàng với quy mô trái phiếu đến hạn đạt 22.755 tỷ đồng, chiếm khoảng 11,2%.

Trên thị trường thứ cấp, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ duy trì thanh khoản ở mức khá. Trong tuần qua, giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày đạt khoảng 5.090 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,2% so với tuần trước đó.

Các tổ chức phát hành có trái phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tuần gồm Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh với giá trị giao dịch 4.673 tỷ đồng, Công ty cổ phần Vinam Land đạt 4.226 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam với 1.929 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 79.000 tỷ đồng.