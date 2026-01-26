Xuất nhập khẩu đạt hơn 39 tỷ USD, cán cân thương mại thâm hụt hơn 3,2 tỷ USD

(TBTCO) - Chiều ngày 26/1/2026, Cục Hải quan công bố số liệu về hoạt động xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 1/2026 cho thấy, tổng kim ngạch hàng hoá đạt hơn 39 tỷ USD, tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là cán cân thương mại thâm hụt hơn 3,2 tỷ USD.

Cụ thể, Cục Hải quan cho biết, từ ngày 01/01 đến ngày 15/01/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 39,34 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận mức tăng khá tích cực, đạt 13,9%, tương ứng tăng 4,81 tỷ USD.

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 15 ngày đầu năm 2026 và cùng kỳ năm 2025. Nguồn: CHQ

Cơ quan hải quan ghi nhận, trong cơ cấu chung, xuất khẩu đạt 18,05 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu đạt 21,29 tỷ USD, tăng tới 17,8%. Chênh lệch tốc độ tăng trưởng này là nguyên nhân chính khiến cán cân thương mại trong kỳ 1 tháng 1/2026 chuyển sang trạng thái thâm hụt 3,24 tỷ USD.

Xuất khẩu tăng so với cùng kỳ, nhưng giảm mạnh so với cuối năm 2025. So với nửa cuối tháng 12/2025, trị giá xuất khẩu trong nửa đầu tháng 1/2026 giảm 24,2%. Nhiều nhóm hàng chủ lực ghi nhận mức sụt giảm lớn như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,52 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 1,03 tỷ USD; hàng dệt may giảm 647 triệu USD.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu lại cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét. Một số nhóm hàng có mức tăng trưởng cao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 27,7%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 21,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 12,7%.

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong xuất khẩu. Trị giá xuất khẩu của khối này đạt 14,03 tỷ USD, chiếm khoảng 78% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cục Hải quan ghi nhận, ở chiều nhập khẩu, trong 15 ngày đầu tháng 1/2026 đạt 21,29 tỷ USD. So với nửa cuối tháng 12/2025, kim ngạch nhập khẩu giảm 4,7%, chủ yếu do sụt giảm ở một số nhóm hàng như máy móc, thiết bị; dầu thô; sắt thép các loại. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu tăng mạnh 17,8%.

Biểu đồ: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 15 ngày đầu năm 2026 và cùng kỳ năm 2025. Nguồn: CHQ

Hai nhóm hàng đóng góp lớn nhất vào mức tăng này là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng 43%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, tăng 14,5%.

Theo Cục Hải quan, trị giá nhập khẩu của khu vực FDI trong kỳ đạt 15,31 tỷ USD, chiếm 71,9% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025.