(TBTCO) - Thông qua việc ứng dụng quản lý rủi ro hiện đại, chia sẻ thông tin tình báo và mở rộng phối hợp với WCO, Interpol, Hải quan Việt Nam đang từng bước nâng cao năng lực kiểm soát, đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã xuyên biên giới.

Trong 5 ngày (từ ngày 19 đến 23/1/2026), Hải quan Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) tổ chức Hội thảo quốc gia về quản lý rủi ro và chống buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã tại trụ sở Chi cục Hải quan Khu vực III.

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia quốc tế, lực lượng công chức chuyên trách về quản lý rủi ro, kiểm soát hải quan và đại diện Công an Việt Nam.

Hải quan phối hợp WCO, Interpol tăng cường chống buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã. Ảnh: CHQ

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Hải quan Khu vực III và đại diện WCO nhấn mạnh, các đường dây buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã ngày càng có tổ chức, sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng các tuyến vận tải biển, hàng không và đường bộ. Do đó, việc nâng cao năng lực phân tích rủi ro, thu thập và chia sẻ thông tin tình báo, tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế được xác định là giải pháp then chốt.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều nội dung trọng tâm như: quản lý rủi ro dựa trên thông tin tình báo; nhận diện các mối đe dọa mới và phương thức buôn lậu qua các tuyến vận chuyển; thu thập, phân tích dữ liệu từ hồ sơ hải quan, dữ liệu thương mại, nguồn mở và thông tin tình báo; xây dựng chỉ số rủi ro, hồ sơ rủi ro, xác định tuyến đường, mặt hàng và đối tượng trọng điểm.

Đặc biệt, các chuyên gia WCO và Interpol đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng các công cụ nghiệp vụ, hướng dẫn khai thác hệ thống CEN và CENcomm để phục vụ công tác quản lý rủi ro, điều tra, truy tố các vụ việc liên quan đến buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã.

Thông qua các bài tập tình huống và thảo luận nhóm, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa Hải quan, Công an và các lực lượng chức năng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát tại cửa khẩu./.