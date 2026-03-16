Hải quan ban hành bảng tương quan mã số, thuận lợi tra cứu và thống kê hàng hóa

(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành bảng tương quan mã số thống kê và mã số hàng hóa nhằm phục vụ công tác thống kê nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng thời hỗ trợ cơ quan hải quan và doanh nghiệp thuận lợi trong tra cứu, đối chiếu mã số hàng hóa.

Bảng tương quan được xây dựng trên cơ sở liên kết giữa hệ thống mã số thống kê với mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (mã HS). Đây là công cụ kỹ thuật quan trọng giúp xác định mối quan hệ giữa các mã hàng hóa trong hệ thống phân loại, qua đó hỗ trợ việc tổng hợp và phân tích số liệu thống kê xuất nhập khẩu theo từng nhóm hàng.

Theo cơ quan hải quan, trong thực tế, một nhóm hàng thống kê có thể bao gồm nhiều mã HS khác nhau. Việc xây dựng bảng tương quan giúp quy đổi và đối chiếu giữa hai hệ thống mã số, bảo đảm việc tổng hợp số liệu thống kê được thực hiện thống nhất, chính xác trong toàn ngành.

Đối với cơ quan hải quan, bảng tương quan là căn cứ quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu thống kê xuất nhập khẩu, nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi diễn biến thương mại và xây dựng chính sách điều hành.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, bảng tương quan cũng là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình tra cứu, xác định và đối chiếu mã số hàng hóa khi thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu. Qua đó góp phần hạn chế sai sót trong khai báo, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.