Thuế cơ sở 10 TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn chính sách thuế mới cho hơn 2.000 hộ kinh doanh

(TBTCO) - Đây là một trong những hoạt động nằm trong 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế trực tuyến do ngành Thuế triển khai, nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt kịp thời các quy định mới.

Ngày 16/3, Thuế cơ sở 10 TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hội nghị thu hút hơn 2.000 hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, khu vực hộ kinh doanh từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với số lượng lớn, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất, các hộ kinh doanh không chỉ tạo việc làm, mà còn góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa và đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước.

Theo bà Phương, việc tổ chức hội nghị nhằm đạt 3 mục tiêu chính. Thứ nhất, là phổ biến và cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới, giúp hộ kinh doanh nắm rõ các nội dung cần thực hiện để hoạt động kinh doanh đúng quy định. Thứ hai, là hướng dẫn cụ thể việc triển khai các quy định trong thực tế, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quản lý thuế, phương pháp tính thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và các thủ tục hành chính. Thứ ba, là tăng cường sự đồng hành giữa cơ quan thuế và cộng đồng hộ kinh doanh, qua đó lắng nghe và giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tại hội nghị, cán bộ Thuế cơ sở 10 đã phổ biến các nội dung mới liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) áp dụng đối với hộ kinh doanh.

Theo đó, đối với phương pháp khấu trừ, số thuế TNCN phải nộp được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Chi phí được trừ là các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đáng chú ý, các khoản chi từ 5 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được tính vào chi phí hợp lệ.

Tại hội nghị, cán bộ thuế cũng hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, phương pháp kê khai và thực hiện chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh theo các quy định mới. Bên cạnh đó, quy định về sổ sách kế toán cũng được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp phát sinh nghĩa vụ thuế khác, như thuế xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt, thì phải mở thêm sổ theo dõi nghĩa vụ thuế tương ứng.

Ngoài ra, hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò của hóa đơn điện tử trong quản lý thuế. Những hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện và có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt đối với các hộ có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, năm 2026 là năm có một số thay đổi trong thời hạn kê khai. Theo đó, thời hạn nộp tờ khai đối với các kỳ kê khai tháng 1, 2 và 3/2026 chậm nhất là ngày 20/4/2026. Đối với hộ kinh doanh kê khai theo quý, thời hạn nộp hồ sơ thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK là ngày 4/5/2026.

Bên cạnh việc phổ biến chính sách mới, hội nghị cũng cảnh báo các hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực thuế và mức xử phạt tương ứng, như: nộp hồ sơ khai thuế quá hạn; không lập hóa đơn điện tử hoặc lập hóa đơn không đúng thời điểm; sử dụng hóa đơn không hợp pháp; khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc vi phạm quy định về ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán.

Tùy theo mức độ vi phạm, các tổ chức, cá nhân có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền hoặc truy thu thuế, thậm chí xử lý nghiêm trong trường hợp có dấu hiệu trốn thuế.

Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp tại hội nghị, cơ quan thuế sẽ tiếp tục tổng hợp các câu hỏi, vướng mắc của hộ kinh doanh và phản hồi thông qua các kênh trực tuyến như nhóm Zalo hỗ trợ người nộp thuế, nhằm giúp hộ kinh doanh kịp thời cập nhật thông tin và thực hiện đúng quy định.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ trực tiếp như hội nghị lần này, ngành Thuế kỳ vọng giúp hộ kinh doanh từng bước làm quen với phương thức quản lý thuế hiện đại, minh bạch, đồng thời nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh./.