Hướng tới 2030, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tăng gấp đôi

Dù đối mặt với sự phân hóa cao và cơ hội sinh lời ngày càng chọn lọc trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá có dư địa tăng trưởng lớn trong trung và dài hạn. Làn sóng IPO, nâng hạng thị trường và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ là những trụ cột chính thúc đẩy quy mô thị trường trong những năm tới.

Tại sự kiện Investor Day với chủ đề “Đầu tư bền bỉ, tăng trưởng vươn xa”, ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời chỉ ra những đặc điểm nổi bật của giai đoạn hiện tại và các động lực quan trọng trong những năm tới.

Theo ông Tuấn, năm 2025 là một năm mà việc tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán không hề dễ dàng. Dữ liệu thị trường cho thấy mức độ phân hóa rất cao, thể hiện rõ qua tỷ lệ cổ phiếu có mức sinh lời vượt VN-Index ở mức thấp. Nếu trong giai đoạn 2020 - 2021, khi thị trường thuận lợi, có hơn một nửa số cổ phiếu tăng giá tốt hơn chỉ số chung, thì sang năm 2025, tỷ lệ này trong 6 tháng đầu năm chỉ còn khoảng 30%, và nếu tính cả năm, con số ước tính chỉ vào khoảng 17 - 18%. Đây là mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh việc cơ hội sinh lời trở nên chọn lọc hơn và đòi hỏi cách tiếp cận đầu tư thận trọng, có chọn lọc.

Nhìn sang năm 2026, Tổng Giám đốc Dragon Capital cho rằng, các luận điểm đầu tư chủ đạo sẽ xoay quanh hai trụ cột chính là tiêu dùng và hạ tầng. Hai lĩnh vực này được hỗ trợ bởi hàng loạt yếu tố mang tính nền tảng, bao gồm tiến trình cải cách khu vực tư nhân và khu vực nhà nước, sự hoàn thiện của khung khổ pháp lý, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, cũng như sự xuất hiện của làn sóng doanh nghiệp mới tham gia thị trường.

“Sóng IPO có thể đến nhanh và mạnh hơn so với kỳ vọng, với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp có chất lượng, qua đó bổ sung nguồn cung hàng hóa mới cho thị trường chứng khoán” - ông Tuấn đánh giá.

Ước tính từ Dragon Capital cho thấy, thị trường có thể đón nhận khoảng 28 tỷ USD vốn hóa mới từ các doanh nghiệp dự kiến IPO và niêm yết trong thời gian tới. Thanh khoản thị trường hiện nay đã vượt qua giai đoạn cao điểm của năm 2021, song theo đánh giá của ông Tuấn, đây vẫn chưa phải là mặt bằng thanh khoản cao nhất. Trong tầm nhìn 3 năm tới, quy mô và giá trị giao dịch trên thị trường được kỳ vọng sẽ còn mở rộng đáng kể khi quy mô thị trường tiếp tục tăng lên.

Ở góc độ dài hạn, chuyên gia từ Dragon Capital cho biết, không đặt nặng các mục tiêu điểm số trong ngắn hạn, nhưng tin rằng đến năm 2030, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tăng gấp đôi so với hiện nay. Dù thị trường vẫn đang ở mức định giá hấp dẫn so với nhiều quốc gia trong khu vực, song kỳ vọng trong tương lai không chỉ dừng lại ở yếu tố “rẻ”, mà sẽ chuyển sang được định giá cao hơn nhờ chất lượng thị trường, chất lượng doanh nghiệp và tính minh bạch được cải thiện.

Liên quan đến câu chuyện nâng hạng, ông Tuấn nhận định rằng, các tiêu chí của FTSE không phải là rào cản lớn, trong khi MSCI mới là yếu tố mang tính quyết định. Năm 2026 Việt Nam có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI. Nếu hệ thống Đối tác bù trừ trung tâm (CCP) được vận hành hiệu quả cùng với việc mở rộng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào khoảng năm 2028.

Cùng với đó, lãnh đạo Dragon Capital cũng nhấn mạnh, sự phát triển của thị trường chứng khoán sẽ song hành với đà tăng trưởng của nền kinh tế. Trong một “kỷ nguyên đổi mới” mới, việc quy mô thị trường tăng gấp đôi trong vòng 4 - 5 năm là diễn biến bình thường. Triển vọng dài hạn của thị trường vẫn được đánh giá tích cực, với tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp kỳ vọng duy trì quanh mức 19% mỗi năm. Cùng với đó, làn sóng IPO của các doanh nghiệp mới được xem là yếu tố mở ra thêm nhiều cơ hội đầu tư trong năm 2026.

“Những biến động ngắn hạn ở mức 1 - 2% của thị trường là điều khó tránh khỏi và mang tính bình thường. Điều quan trọng đối với nhà đầu tư là giữ được tầm nhìn dài hạn và kỷ luật đầu tư, trong bối cảnh bức tranh từ kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán trong giai đoạn 3 - 5 năm tới vẫn được đánh giá là tích cực” - ông Tuấn khẳng định./.