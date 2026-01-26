Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ mới với nền tảng được củng cố

(TBTCO) - Năm 2025 khép lại với nhiều biến động, song cũng đặt nền móng quan trọng cho thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới. Bước sang năm 2026, các yếu tố vĩ mô, định giá và lợi nhuận doanh nghiệp đang tạo cơ sở cho những kỳ vọng thận trọng nhưng tích cực.

Nhìn lại năm 2025, các chuyên gia phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một năm nhiều biến động, song vẫn thiết lập mặt bằng mới về điểm số và thanh khoản, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho kỳ vọng bước sang năm 2026.

Cụ thể, thị trường trong nửa đầu năm 2025 mở ra với không ít thách thức khi liên tục chịu tác động từ các yếu tố bất lợi trên bình diện quốc tế. Đáng chú ý, trong tháng 4, VN-Index bước vào pha điều chỉnh mạnh sau thông tin liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế đối ứng 43% lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ các nỗ lực ngoại giao và điều hành, mức thuế này sau đó được điều chỉnh xuống còn 20%, qua đó giúp xoa dịu đáng kể tâm lý lo ngại của nhà đầu tư và tạo điều kiện để thị trường sớm ổn định trở lại.

Từ vùng đáy ngắn hạn, thị trường nhanh chóng phục hồi và bước vào một nhịp tăng mới với thanh khoản bùng nổ. Có những phiên, giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt hơn 86.000 tỷ đồng, phản ánh sức nóng của dòng tiền trong bối cảnh kỳ vọng tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì. Đà tăng này đưa VN-Index tiến sát vùng 1.800 điểm, cho thấy năng lực hấp thụ thông tin và tái định giá của thị trường đã được cải thiện đáng kể so với các giai đoạn trước.

Sang quý IV/2025, thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh khi mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng trở lại, xuất phát từ khoảng chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn ngày càng mở rộng.

“Đây là nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật và cần thiết sau giai đoạn tăng mạnh, giúp thị trường kiểm định lại độ bền của dòng tiền. Đáng chú ý, thị trường không mất quá nhiều thời gian để tái cân bằng, khi bước sang giai đoạn cuối tháng 12, VN-Index nhanh chóng hồi phục và khép lại năm ở vùng điểm cao” - các chuyên gia từ BSC đánh giá.

Kết phiên giao dịch ngày 31/12/2025, VN-Index đóng cửa tại 1.784,49 điểm, trong khi thanh khoản giao dịch bình quân đạt hơn 29.331 tỷ đồng mỗi phiên, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là những con số phản ánh rõ sự mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu của thị trường trong năm 2025.

Xét về dòng vốn, năm 2025 ghi nhận sự bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị hơn 135.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 5,13 tỷ USD. Áp lực tỷ giá tăng cao cùng xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu sang các thị trường phát triển được xem là nguyên nhân chính. Tuy nhiên, điểm tích cực là khối ngoại không bán ròng xuyên suốt cả năm mà đã quay lại mua ròng trong một số giai đoạn, đáng chú ý là tháng 7 và tháng 12, cho thấy dòng vốn vẫn mang tính chọn lọc và linh hoạt.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư trong nước tiếp tục đóng vai trò trụ cột nâng đỡ thị trường. Dòng tiền cá nhân là lực mua đối trọng quan trọng, hấp thụ phần lớn áp lực bán từ khối ngoại. Đồng thời, khối nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng quay lại mua ròng mạnh hơn trong nửa cuối năm, góp phần cải thiện chất lượng dòng tiền. Dù vậy, giới phân tích chỉ ra rằng, dòng tiền có dấu hiệu suy giảm vào cuối năm do hiện tượng “hút thanh khoản” từ các đợt IPO, phát hành tăng vốn và sự cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác.

Về định giá, dù P/E thị trường có thời điểm vượt mức trung bình 5 năm, các chuyên gia cho rằng, xét trên cơ sở định giá dự phóng năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tương đối hấp dẫn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Trong nhóm thị trường mới nổi, Việt Nam nổi bật nhờ triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp dự phóng cao hơn, trong khi mức định giá P/E ở mức thấp hơn hoặc tương đương.

Trên cơ sở các yếu tố vĩ mô và diễn biến thị trường, chiến lược năm 2026 của BSC được xây dựng xoay quanh thông điệp “Vững tay cương - Đón đường phi mã”. Theo đó, “vững tay cương” phản ánh cách tiếp cận thận trọng dựa trên các trụ cột vĩ mô ổn định và định hướng duy trì tăng trưởng GDP cao của Chính phủ, qua đó giúp thị trường có điểm tựa trước những biến động khó lường từ bên ngoài. Song song với yếu tố ổn định, BSC kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp phục hồi với tốc độ khoảng 16 - 17%, tạo nền tảng cho xu hướng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Ở kịch bản tích cực hơn, các động lực hỗ trợ thị trường đến từ kỳ vọng nâng hạng theo phân loại của FTSE Russell, khả năng cải thiện dòng vốn ngoại, cùng với mặt bằng định giá vẫn ở mức tương đối hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh đầu tư công với các dự án hạ tầng quy mô lớn được đánh giá có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều nhóm ngành chủ chốt của nền kinh tế.

Dù vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, nhà đầu tư cần theo dõi sát các rủi ro tiềm ẩn, bao gồm biến động địa chính trị toàn cầu, khả năng Fed nới lỏng lãi suất chậm hơn dự kiến gây áp lực lên tỷ giá, cũng như hiện tượng hút thanh khoản từ các đợt IPO và phát hành quy mô lớn trong chu kỳ thị trường sôi động.

Theo đó, năm 2026 được dự báo sẽ trải qua giai đoạn tích lũy trong nửa đầu năm trước khi bước vào nhịp tăng tốc rõ nét hơn ở nửa cuối năm, đòi hỏi nhà đầu tư giữ kỷ luật và quản trị rủi ro chặt chẽ để tận dụng hiệu quả các cơ hội của chu kỳ mới./.