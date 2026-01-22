Dòng tiền lớn trở lại, thị trường chứng khoán bước vào chu kỳ mới

(TBTCO) - Bước sang tháng đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tiếp xác lập các mốc điểm số cao chưa từng có, phản ánh kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc Cấp cao Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam nhấn mạnh các yêu cầu chuẩn mực cao hơn đối với nhà đầu tư và tổ chức trung gian trong bối cảnh thị trường tiến gần tới cột mốc nâng hạng lên thị trường mới nổi.

PV: Thưa ông, thị trường chứng khoán Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 liên tục vượt đỉnh lịch sử và xác lập mốc cao chưa từng có. Theo ông, đâu là những động lực chính?

Ông Trương Hiền Phương: Trước hết, phải nói tới yếu tố chính sách. Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã thể hiện quyết tâm rất rõ ràng trong việc đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Năm 2026, hàng loạt chủ trương quan trọng được triển khai; Nghị quyết số 79-NQ/TW nhấn mạnh vai trò và phát huy năng lực của doanh nghiệp nhà nước; trước đó, Nghị quyết số 68/NQ-TW đã tạo động lực mạnh mẽ cho khu vực kinh tế tư nhân...

Thanh khoản thị trường gia tăng trong thời gian gần đây, cho thấy dòng tiền lớn đã quay trở lại thị trường, đồng thời thu hút thêm sự tham gia của nhiều nhà đầu tư mới. Ông Trương Hiền Phương

Ở trong nước, chính sách tiền tệ và chính sách ngoại hối tiếp tục được điều hành theo hướng ổn định, qua đó tạo nền tảng tâm lý tích cực cho nhà đầu tư. Việc hình thành các trung tâm tài chính tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng cho thấy mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam với thị trường tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán cùng các sở giao dịch… đang nỗ lực hoàn thiện các điều kiện cần thiết để thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không chỉ theo tiêu chí của FTSE Russell, mà xa hơn là tiệm cận các chuẩn mực khắt khe của MSCI. Đây là yếu tố quan trọng giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan, mạnh dạn hơn và bớt thận trọng hơn so với giai đoạn trước.

Một điểm đáng chú ý khác là sự trở lại rõ nét của dòng tiền. Thanh khoản thị trường gia tăng đều theo thời gian. Trong các phiên gần đây, giá trị giao dịch có thời điểm gần gấp đôi so với trước, từ khoảng 20.000 tỷ đồng lên 40.000 tỷ đồng mỗi phiên. Điều này cho thấy dòng tiền lớn đã quay trở lại thị trường, đồng thời thu hút thêm sự tham gia của nhiều nhà đầu tư mới. Việc chỉ số VN-Index vượt mốc 1.900 điểm là minh chứng cho xu hướng tăng đã được xác lập và có cơ sở để duy trì trong thời gian tới.

PV: Thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đang dần công bố báo cáo tài chính. Ông đánh giá như thế nào về bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý IV và cả năm 2025?

Ông Trương Hiền Phương: Đây là một yếu tố hỗ trợ rất quan trọng cho thị trường. Dù kết quả kinh doanh chưa được công bố đầy đủ, nhưng nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu ngành, đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tích cực so với cùng kỳ. Lợi nhuận quý IV cao hơn quý III, qua đó giúp bức tranh lợi nhuận cả năm 2025 cải thiện rõ rệt. Điều này góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào "sức khỏe" của doanh nghiệp cũng như triển vọng của thị trường trong năm 2026.

PV: Theo ông, những nhóm ngành nào sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận nổi bật và có khả năng dẫn dắt thị trường trong năm 2026?

Ông Trương Hiền Phương: Tôi cho rằng, các nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản dân dụng, bất động sản khu công nghiệp, đầu tư công và ngân hàng sẽ là những trụ cột chính của thị trường. Đây đều là các nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng riêng, hưởng lợi trực tiếp từ chính sách vĩ mô và có khả năng thu hút dòng tiền lớn trong thời gian tới, rất đáng để nhà đầu tư theo dõi.

PV: Việc nâng hạng thị trường không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn mới, mà còn đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với nhà đầu tư cũng như các tổ chức trung gian. Theo ông, thị trường chứng khoán Việt Nam cần chuẩn bị những gì để đáp ứng các chuẩn mực mới sau nâng hạng?

Ông Trương Hiền Phương: Nâng hạng thị trường chứng khoán đồng nghĩa với việc nâng cấp vị thế của thị trường Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế. Khi vị thế được nâng lên, thị trường sẽ thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, quy mô lớn và đòi hỏi bản thân thị trường phải vận hành ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch hơn.

Dòng tiền lớn trở lại, thị trường chứng khoán bước vào chu kỳ mới. Ảnh: T.L

Điều này cần sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ quan quản lý, các công ty chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết cho tới nhà đầu tư. Hệ thống pháp lý và các quy chế hoạt động cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế. Đồng thời, năng lực phân tích, quản trị và đầu tư của các thành viên thị trường cũng phải được nâng cao để sẵn sàng tiếp nhận và hấp thụ dòng vốn lớn. Nếu sự chuẩn bị chưa đủ kỹ lưỡng, khả năng thu hút và giữ chân dòng vốn quốc tế sẽ bị hạn chế, do thị trường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các nhà đầu tư tổ chức.

PV: Trong bối cảnh lợi nhuận doanh nghiệp phục hồi nhưng mức độ phân hóa ngày càng rõ, ông có khuyến nghị gì cho nhà đầu tư?

Ông Trương Hiền Phương: Nhà đầu tư đang đứng trước cơ hội lớn khi thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần tới việc được nâng hạng. Dòng vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế sẽ giúp thị trường sôi động hơn, thanh khoản cải thiện và mở ra nhiều cơ hội đầu tư hơn.

Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức đầy đủ, nâng cao khả năng phân tích và xây dựng chiến lược đầu tư bài bản, tránh tâm lý chạy theo đám đông hay quyết định theo cảm xúc ngắn hạn. Thị trường ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp hơn cũng đồng nghĩa với việc các hành vi thổi giá, làm giá sẽ bị siết chặt.

Do đó, nhà đầu tư nên tập trung phân tích nền tảng doanh nghiệp, đánh giá các chỉ số tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ đó xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn, bền vững và hạn chế những rủi ro không đáng có.

PV: Xin cảm ơn ông!