(TBTCO) - Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cho biết đã phát thông báo mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện 3 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 6.800 tỷ đồng.

Các dự án hạ tầng trọng điểm

Ngày 16/12/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cho biết đã chính thức thông báo mời các nhà đầu tư trong và ngoài nước nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn.

Các dự án được kêu gọi đầu tư lần này tập trung tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và Khu công nghiệp La Sơn, những khu vực được xác định là động lực thu hút công nghiệp và logistics của thành phố Huế trong giai đoạn tới.

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nơi kêu gọi 2 dự án hạ tầng khu công nghiệp. Ảnh: Ngọc Tân

Trong số 3 dự án được mời gọi, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây có quy mô sử dụng đất khoảng 238,5 ha. Trong đó, diện tích khu công nghiệp và khu phi thuế quan chiếm khoảng 236,5 ha, phần diện tích còn lại dành cho hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Tổng vốn đầu tư của dự án được xác định ở mức 1.452,1 tỷ đồng, với yêu cầu vốn góp tối thiểu của nhà đầu tư là 15% tổng vốn đầu tư, phần còn lại huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trường hợp nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư, Ban Quản lý lưu ý tổng vốn đầu tư vẫn phải tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, kinh doanh bất động sản và không thấp hơn 1.400 tỷ đồng, mức đã được UBND thành phố Huế phê duyệt.

Dự án được triển khai tại khu đất thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp, khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây, nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Dự án thứ 2 là Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 02 Chân Mây với quy mô sử dụng đất khoảng 267,6 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.325,8 tỷ đồng, trong đó vốn góp tối thiểu của nhà đầu tư chiếm 15%. Trường hợp đề xuất khác, tổng vốn đầu tư của dự án không được thấp hơn 1.600 tỷ đồng theo chủ trương đã được UBND thành phố Huế phê duyệt.

Dự án được thực hiện tại phân khu A thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đến năm 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án còn lại là Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp La Sơn - Khu số 01, có quy mô sử dụng đất lớn nhất, khoảng 467,2 ha. Dự án được triển khai trên địa bàn các xã Hưng Lộc và Lộc An, thành phố Huế, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỷ đồng, tương đương 123 triệu USD.

Trong cơ cấu vốn, chi phí thực hiện dự án ước khoảng 2.542 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính khoảng 533 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia dự án phải bảo đảm tỷ lệ vốn góp tối thiểu 15% tổng mức đầu tư theo quy định.

Tạo quỹ đất công nghiệp, đón làn sóng đầu tư mới

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, việc kêu gọi đầu tư đồng loạt các dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan lần này nhằm tạo quỹ đất sạch, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, sẵn sàng thu hút các dự án sản xuất, chế biến, logistics và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của thành phố Huế, nhất là trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Cũng theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, các nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án sẽ được hướng dẫn cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định. Đầu mối tiếp nhận hồ sơ và cung cấp thông tin là Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, đặt tại Khu hành chính tập trung thành phố Huế, phường Vỹ Dạ.

Với quy mô lớn, vị trí thuận lợi, các dự án hạ tầng khu công nghiệp tại Chân Mây - Lăng Cô và La Sơn được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian công nghiệp, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Huế trong giai đoạn tới.