Quảng Ninh phấn đấu GRDP đạt trên 12,5% trong năm 2026

(TBTCO) - Năm 2025, Quảng Ninh đạt nhiều kết quả quan trọng với tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,89%. Tỉnh đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ đạt GRDP trên 12,5%, GRDP bình quân đầu người từ 11.800 USD trở lên, với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đầu tư.

Ngày 15/12, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã khai mạc Kỳ họp thứ 34 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2025 trước những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt khoảng 11,89%, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 3,85%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 10,58%; khu vực dịch vụ đạt 16,40%; thuế sản phẩm đạt 6,31%.

Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt 82.235 tỷ đồng. Ảnh T.D

Quy mô nền kinh tế ước đạt 368.445 tỷ đồng, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cơ cấu kinh tế đến hết năm 2025 khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 4,63%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 46,18%; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 49,19%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 10.402 USD; năng suất lao động xã hội đạt 539 triệu đồng/người, tăng 11,9%.

Tổng khách du lịch ước đạt 21,28 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ 2024, tổng doanh thu du lịch đạt trên 57.000 tỷ đồng, tăng 22,46% so với cùng kỳ, tăng trưởng ngành dịch vụ đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 82.235 tỷ đồng, bằng 149% dự toán Trung ương giao, bằng 143% dự toán tỉnh giao, tăng 53% so với cùng kỳ, vượt 43% kế hoạch. Trong đó thu nội địa ước đạt 64.435 tỷ đồng, bằng 172% dự toán Trung ương giao và bằng 163% dự toán tỉnh giao, tăng 82% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 475.858 tỷ đồng, gấp 15,8 lần so với năm 2024. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt khoảng 1 tỷ USD. An sinh xã hội được quan tâm, QP-AN được giữ vững.

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu GRDP đạt trên 12,5%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 11.800 USD trở lên; tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán Trung ương giao; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 14%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 12%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 12,5%-13%...

Quang cảnh kỳ họp thứ 34 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV. Ảnh QMG

Phát biểu tại kỳ họp, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã nêu nhiệm vụ trong năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh là đẩy mạnh cơ cấu, xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính. Khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn FDI thế hệ mới, quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Đồng thời, tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án sau cấp phép đẩy nhanh tiến độ triển khai, đi vào hoạt động, bổ sung năng lực, tăng năng suất, sản lượng.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách; nuôi dưỡng nguồn thu, mở rộng cơ sở thu và các nguồn thu mới từ thuế, phí. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương thuế. Nâng cao chất lượng và tiến độ trong công tác chuẩn bị đầu tư công, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Phấn đấu đến 31/12/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn.