Chuẩn bị khởi công, khánh thành 234 công trình, dự án

(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 696/TB-VPCP ngày 16/12/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Sự kiện chính trị rất quan trọng"

Phó Thủ tướng khẳng định, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình là sự kiện chính trị rất quan trọng kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đón chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến lựa chọn điểm cầu trung tâm tổ chức tại Thủ đô Hà Nội; thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng và Đài truyền hình Việt Nam lựa chọn 12 điểm cầu chính, trong đó có 5 điểm cầu truyền hình trực tiếp có chương trình giao lưu, phỏng vấn. Giao Đài truyền hình Việt Nam chủ trì xây dựng, tổ chức chương trình tại các điểm cầu chính; tại các điểm cầu khác, UBND các tỉnh chỉ đạo Đài truyền hình địa phương chủ trì phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam trong quá trình thực hiện, bảo đảm kết nối thông tin liên tục và bảo đảm an ninh, an toàn cho buổi Lễ.

Bảo đảm các dự án khởi công, khánh thành đáp ứng đủ điều kiện theo chỉ đạo của Thủ tướng và quy định pháp luật

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND TP. Hà Nội lựa chọn dự án để tổ chức điểm cầu Trung tâm; khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền và gửi Bộ Xây dựng, Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam để các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình kịch bản, kịp thời chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức Buổi lễ. UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm bảo đảm các dự án khởi công, khánh thành đáp ứng đủ điều kiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tên của Buổi lễ là "Lễ Khánh thành, thông xe kỹ thuật, khởi công các dự án, công trình chào mừng 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng". Riêng tại điểm cầu Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giao Bộ Xây dựng đề xuất tên gọi riêng bảo đảm phù hợp với tính chất của Buổi lễ khánh thành và tổ chức khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay.

Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đề xuất các hình thức thi đua khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia thực hiện công trình phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, bảo đảm các đối tượng được khen thưởng toàn diện trong các lĩnh vực, thuộc cơ quan quản lý, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các cá nhân có liên quan; đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương có ý kiến gửi về Bộ Nội vụ đối với các trường hợp cá nhân được đề nghị khen thưởng thuộc diện cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý để kịp thời hoàn thiện thủ tục theo quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng; Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định để kịp thời trao thưởng tại buổi Lễ.

234 công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật

Trước đó, sáng ngày 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Buổi lễ dự kiến được tổ chức vào 19/12/2025.

Theo báo cáo, đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án. Có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương.

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18% tổng mức và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình. Từ 234 công trình, dự án, Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu (12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến), tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025)./.