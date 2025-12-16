Chứng khoán ngày 16/12: Sắc xanh trở lại trên diện rộng, VN-Index tăng hơn 30 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (16/12) vừa có phiên giao dịch bùng nổ. sau 5 phiên giảm liên tiếp. Lực cầu bắt đáy dâng cao vào phiên chiều đẩy chỉ số chính hồi phục mạnh mẽ.

VN-Index tăng hơn 33 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, sau 5 phiên liên tiếp giảm điểm từ vùng giá VN-Index 1.770 điểm và cân bằng, phân hóa tốt hơn trong phiên trước. VN-index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay về quanh 1.630 điểm. Thanh khoản thấp trong phiên sáng thể hiện áp lực cung thấp, khi nhiều nhóm mã sau giai đoạn giảm giá mạnh đã về vùng quá bán ngắn hạn trong phiên trước. Thị trường sau đó phục hồi tốt với lực cầu gia tăng, thanh khoản tăng tốt khi giá hồi phục. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 33,17 điểm, lên mức 1.679,18 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 16/12

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 16/12 có: VPL (+2.46), VHM (+2.46), HDB (+2.02), TCB (+1.71), CTG (+1.68)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCK (-2.70), DGC (-0.54), GEE (-0.38), BCM (-0.12), KOS (-0.10).

Sắc xanh loan tỏa, độ rộng của thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 253 mã tăng giá, 51 mã giữ giá tham chiếu và có 66 mã giảm giá.

Lực cầu nhập cuộc trở lại ở nhiều nhóm ngành khác nhau giúp độ mở bao trùm bởi sắc xanh với 19/21 nhóm ngành tăng điểm. Chứng khoán, bán lẻ và dầu khí là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất và thủy sản là hai nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +40,03 điểm lên mức 1.909,87 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 26 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 2 mã giảm giá.

Thị trường nhộn nhịp trở lại trong phiên chiều giúp thanh khoản cải thiện, cao hơn ( 11,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 850 triệu cổ phiếu ( 23,74%), tương đương giá trị đạt 25.276 tỷ đồng ( 34,51%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +5,71 điểm lên mức 255,08 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,25 điểm về mức 118,3 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài không nằm ngoài cuộc chơi, mua mạnh trở lại trong phiên chiều với giá trị tại thời điểm kết thúc phiên đạt 6 tỷ đồng. TCX 147 tỷ đồng, MWG 113 tỷ đồng và VIX 86 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -167 tỷ đồng, VCB -154 tỷ đồng, DGC -122 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 36 tỷ đồng

Lấy lại tâm lý lạc quan cho nhà đầu tư

Phiên sáng chứng kiến sự trầm ngâm của thị trường dưới ngưỡng giá đỏ trước áp lực bán âm ỉ, trải dài ở nhiều nhóm ngành khác nhau. Thế nhưng VN-Index cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác biệt trong phiên giao dịch buổi chiều khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ, đưa chỉ số bật tăng tới 50 điểm kể từ mốc điểm thấp nhất trong phiên. Dòng tiền nhập cuộc mang theo yếu tố lan tỏa, từ vốn hóa lớn cho tới vốn hóa vừa và nhỏ đều cho thấy nỗ lực vượt khó mạnh mẽ. Rất nhiều cổ phiếu kết phiên trong sắc tím, mang vai trò dẫn dắt ngành như HDB, VND, BSR, CEO… Ở chiều ngược lại, sự chú ý của giới đầu tư đổ dồn về bộ đôi nổi bật nhất phiên hôm nay khi VCK có phiên “chào sàn” đáng thất vọng và tình trạng “trắng bên mua” kéo dài của DGC.

VN-Index có phiên bùng nổ, tăng mạnh về điểm số sau 5 phiên giảm điểm trước đó. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, ngân hàng có trạng thái giao dịch hưng phấn nhất. Bên cạnh HDB, nhóm này còn ghi nhận Eximbank tăng hết biên độ lên 21.550 đồng. Các mã vốn hóa lớn khác như TCB, MBB, VPB, CTG, VIB có mức tăng dao động 2-3%. SHB là cổ phiếu kém khả quan nhất trong phiên hôm nay khi đóng cửa tại tham chiếu 15.900 đồng.

Ở nhóm chứng khoán, VND tăng trần và dư mua hơn 2,8 triệu cổ phiếu. SSI, VIX, ORS lần lượt xếp sau khi đều tích lũy trên 4% so với tham chiếu. VCK, cổ phiếu của Công ty Chứng khoán VPS vừa niêm yết trên sàn TP HCM sáng nay, lội ngược dòng thị trường khi giảm đến 15,3%, từ 60.000 đồng xuống 50.800 đồng.

Sắc xanh cũng đồng thuận ở cổ phiếu bất động sản. VPL, KDH, CII cùng chạm trần, còn các mã vốn hóa vừa và nhỏ như DXG, SCR, HDG, NLG tăng 3-6%. Cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai là mã duy nhất chịu áp lực xả hàng quyết liệt trong nhóm này khi giảm hết biên độ xuống 17.500 đồng và dư bán hơn 5 triệu đơn vị.

VN-Index có phiên bùng nổ, tăng mạnh về điểm số sau 5 phiên giảm điểm trước đó. Bên cạnh biên độ tăng điểm cao thì thanh khoản cũng có sự cải thiện khá tốt so với phiên trước khi khối lượng khớp lệnh vượt so với mức bình quân 20 phiên. Phiên tăng hôm nay đã phần nào lấy lại tâm lý lạc quan cho giới đầu tư sau chuỗi ngày giảm điểm kéo dài trước đó. Dù vậy phiên tăng hôm nay xét về biên độ và thanh khoản đều chưa thể bù đắp được những mất mát mà thị trường đã sụt giảm trong phiên cuối tuần trước đó. Vì vậy xu hướng tăng điểm đảo chiều vẫn chưa được xác nhận một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, đà tăng có phần thu hẹp về cuối phiên nên không loại trừ khả năng vẫn sẽ xảy ra rung lắc trong các phiên tới.

Các chuyên gia kỳ vọng VN-Index sẽ test mốc hỗ trợ quanh ngưỡng 1.620 điểm mới bật tăng trở lại, nhưng phiên tăng hôm nay là tín hiệu sớm để chúng ta có thể mở vị thế mua thăm dò khi VN-Index có nhịp chỉnh trong các phiên tới. Ưu tiên vị thế mở mua thăm dò khi VN-Index có nhịp rung lắc về quanh ngưỡng 1.660 điểm đồng thời vẫn phải hạn chế mua mua đuổi khi thị trường tăng điểm./.