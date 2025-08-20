Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong kỷ nguyên mới

(TBTCO) - Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là dịp tổng kết nhiệm kỳ, kiểm điểm sâu sắc công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cải cách có tính bước ngoặt lịch sử.

Chia sẻ về ý nghĩa của Đại hội và những nhiệm vụ trọng tâm phía trước, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhấn mạnh phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” sẽ là kim chỉ nam cho chặng đường 5 năm tới.

Theo đó, ngành Tài chính không chỉ thực hiện tinh gọn bộ máy, mà còn đổi mới phương thức quản trị; phát huy khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên; quyết tâm xây dựng một Đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị, đoàn kết, giữ vững kỷ cương, dám đột phá để khơi thông nguồn lực, dẫn dắt đổi mới, đáp ứng kỳ vọng phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Báo Tài chính - Đầu tư: Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I diễn ra trong không khí đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn trọng đại, đồng thời, đây cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang thực hiện những cải cách lớn mang dấu ấn lịch sử. Đặt trong bối cảnh trọng đại như vậy, xin đồng chí chia sẻ ý nghĩa, tầm nhìn của kỳ Đại hội này?

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng: Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đây là Đại hội đầu tiên kể từ khi Bộ Tài chính thực hiện hợp nhất tổ chức bộ máy với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáp nhập Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và một số chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. Cùng với đó, Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới Đại hội XIV, đồng thời kỷ niệm nhiều dấu mốc lịch sử như: 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngành Tài chính.

Nhiệm kỳ tới là giai đoạn bản lề để đất nước ta thực hiện các mục tiêu lớn, đó là đến năm 2030 – 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành một nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, với nền kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững. Ngành Tài chính sẽ giữ vai trò then chốt trong quản lý, điều hành và huy động nguồn lực phát triển.

Do đó, Đại hội lần này không chỉ là dịp tổng kết nhiệm kỳ, kiểm điểm sâu sắc công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là các nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đủ sức lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ tài chính – ngân sách quốc gia trong tình hình mới.

Báo Tài chính - Đầu tư: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong tiến trình chuẩn bị hợp nhất tổ chức, công tác xây dựng Đảng của ngành Tài chính đã được triển khai như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ Tài chính đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, lãnh đạo toàn diện trên mọi mặt công tác: từ xây dựng thể chế, điều hành chính sách tài khóa – ngân sách nhà nước, đẩy mạnh cải cách thể chế tài chính, đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ Bộ Tài chính, sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào như đã được thể hiện trong văn kiện Đại hội.

Tiêu biểu như, về công tác tham mưu, xây dựng chính sách, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách. Bộ đã chủ trì xây dựng và tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 738 văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Trong đó, đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 26 Luật, Nghị quyết của Quốc hội; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 21 Pháp lệnh, Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 191 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 27 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 473 Thông tư.

Đồng thời, giai đoạn 2021 - 2025 đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khoảng 1,1 triệu tỷ đồng. Đây là những giải pháp quan trọng, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, trong quá trình hợp nhất bộ máy từ 1/3/2025, với khối lượng công việc lớn, nhạy cảm và nhiều nội dung chưa có tiền lệ, chính sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy, sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống, bộ máy mới đã bắt tay ngay vào công việc, có những đóng góp mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các chỉ đạo, Nghị quyết lịch sử của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát Đảng được tăng cường, kỷ luật kỷ cương được giữ vững, góp phần nâng cao sức chiến đấu và tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đây là nền tảng rất quan trọng để Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo trong giai đoạn tới.

Chiều ngày 20/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đức Minh

Báo Tài chính - Đầu tư: Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, hiện nay, đất nước đang đứng trước những yêu cầu của công cuộc đổi mới, cải cách lớn, chưa từng có tiền lệ, vậy đâu là “chìa khoá” để ngành Tài chính tiếp tục giữ vững vai trò huyết mạch của nền kinh tế, là trung tâm hoạch định chiến lược quốc gia?

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng: Trước hết là phải giữ vững vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng. Đây là nguyên tắc “chìa khóa”, là nền tảng để đảm bảo định hướng chính trị đúng đắn cho toàn ngành. Trong đó, Đảng ủy Bộ Tài chính phải thực sự là trung tâm đoàn kết, thống nhất; nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần dấn thân vì nhiệm vụ chung.

Thứ hai, phải kiên trì đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi mới ở đây không chỉ là cải tiến quy trình, mà phải đi vào chiều sâu: từ chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác cán bộ, cơ chế phối hợp, đến việc ứng dụng công nghệ, số hóa công tác Đảng.

Thứ ba, là phát huy cao độ vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên. Chúng ta không chỉ cần cán bộ giỏi chuyên môn mà còn cần cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, có khát vọng phụng sự đất nước, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trước hết.

Báo Tài chính - Đầu tư: Trong văn kiện Đại hội, phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” được chọn làm định hướng trong nhiệm kỳ mới. Xin đồng chí phân tích rõ hơn ý nghĩa của phương châm này?

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng: “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” là tinh thần xuyên suốt thể hiện rõ phương thức lãnh đạo mới của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Trong đó:

“Đoàn kết” là giá trị cốt lõi, là truyền thống quý báu của Đảng ta. Trong bối cảnh hợp nhất nhiều cơ quan, đơn vị, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ chính là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

“Kỷ cương”, kỷ luật là điều kiện then chốt để bộ máy dù tinh gọn vẫn có thể hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn hơn trước. Không có kỷ luật nghiêm minh thì không thể có hiệu quả tổ chức. “Kỷ cương” chính là cơ sở để mọi đổi mới đi đúng hướng, mọi sáng tạo có nguyên tắc và không xa rời định hướng của Đảng.

“Đột phá” thể hiện khát vọng cải cách, dám nhìn thẳng vào những lĩnh vực trì trệ, “vùng an toàn” để thúc đẩy phát triển. “Đột phá” yêu cầu chúng ta phải dũng cảm từ bỏ tư duy, mô hình quản trị đã lạc hậu, đổi mới thể chế tài chính quốc gia, cải cách thu - chi ngân sách, xây dựng hệ thống tài chính hiện đại, minh bạch, hội nhập. Đơn cử, đổi mới chính sách thuế để thích ứng với các cam kết quốc tế, hay xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tất cả đòi hỏi cách tiếp cận mới, tư duy dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Phát triển” là mục tiêu xuyên suốt cả về trước mắt và lâu dài. Đó không chỉ là phát triển về chỉ số tài chính - ngân sách, mà còn là nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, năng lực cán bộ, uy tín của ngành Tài chính trước Đảng, trước nhân dân.

Báo Tài chính - Đầu tư: Trong bối cảnh đất nước đang có những bước chuyển đổi lớn, ngành Tài chính cũng bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy có thông điệp gì gửi tới đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính trước thềm Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng: Tôi kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động đổi mới, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu vì mục tiêu chung. Hãy biến tinh thần Đại hội thành hành động cụ thể, thiết thực, để mỗi chi bộ thực sự là pháo đài vững chắc về tư tưởng, chính trị và tổ chức.

Đây là thời điểm bản lề cho sự phát triển mới. Chúng ta cần quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính trở thành một Đảng bộ kiểu mẫu với nền tảng chính trị vững vàng, tổ chức tinh gọn, phương thức lãnh đạo đổi mới, cán bộ liêm chính - trí tuệ - trách nhiệm - dám dấn thân, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ lớn mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Báo Tài chính - Đầu tư: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy!