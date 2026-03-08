Hà Nội vào guồng tăng trưởng ngay từ đầu năm

(TBTCO) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kinh tế Hà Nội nhanh chóng lấy lại nhịp tăng trưởng. Doanh nghiệp mở cửa đồng loạt, lao động trở lại làm việc với tỷ lệ cao; sản xuất công nghiệp và tiêu dùng duy trì đà tăng, lạm phát được kiểm soát thấp. Kết quả này phản ánh hiệu quả điều hành linh hoạt của thành phố cùng quyết tâm phục hồi mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp.

Dòng chảy sản xuất khởi sắc ngay sau Tết

Theo Sở Công thương Hà Nội, ngay sau kỳ nghỉ Tết, hoạt động sản xuất trên địa bàn Thủ đô đã nhanh chóng ổn định trở lại. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp ghi nhận người lao động chủ động trở lại Thủ đô từ mùng 4, mùng 6 tháng Giêng để kiểm tra máy móc, ổn định dây chuyền và chuẩn bị nguyên vật liệu cho các đơn hàng đầu năm. Ở một số dự án xây dựng trọng điểm, hoạt động thi công diễn ra xuyên Tết nhằm bảo đảm tiến độ. Điều này cho thấy tâm thế “không để lỡ nhịp” của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tính đến ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), 99,5% doanh nghiệp trên địa bàn đã hoạt động trở lại, các khu công nghiệp và chế xuất đạt 100%. Tỷ lệ công nhân trở lại làm việc cũng đạt 99,5%, bảo đảm nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai kế hoạch năm 2026.

Nguồn: Thống kê TP. Hà Nội. Đồ họa: Phương Anh

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đánh giá, tỷ lệ doanh nghiệp mở cửa hoạt động và người lao động trở lại làm việc ở mức cao ngay trong tuần đầu năm không chỉ bảo đảm tiến độ đơn hàng, duy trì nhịp sản xuất thông suốt, mà còn khẳng định sức chống chịu và khả năng phục hồi vững vàng của kinh tế Thủ đô. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của doanh nghiệp, sự gắn bó của người lao động và nền tảng ổn định của thị trường lao động Hà Nội trong năm 2026.

Số liệu từ Thống kê thành phố Hà Nội cho thấy, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ, như: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 30,3%; sản xuất kim loại tăng 21,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 19%... Đối với các sản phẩm công nghiệp chủ lực, nhiều mặt hàng có mức tăng ấn tượng như: Xe mô tô, xe máy dưới 250cc gấp 2,6 lần cùng kỳ; ô tô có động cơ gấp 2,2 lần; cửa plastic tăng 79,5%...

Công nghiệp đặt mục tiêu tăng 9,5% từ năm 2026 TP. Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng 11%/năm, trong đó ngành công nghiệp phấn đấu tăng 9,5% ngay từ năm 2026. Theo ông Nguyễn Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội, mục tiêu cao sẽ kéo theo nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất và chuỗi cung ứng. Đây là cơ hội lớn để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tăng tốc, đóng vai trò nền tảng trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn rủi ro về lãi suất, thương mại và địa chính trị, đây là chỉ tiêu đầy thách thức. Tuy nhiên, các dữ liệu tháng đầu năm cho thấy nền tảng tương đối vững.

Trong đó, tháng 2/2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hà Nội đạt 232,8 triệu USD vốn FDI, lũy kế 2 tháng đầu năm, thành phố thu hút 335,6 triệu USD vốn FDI, tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 2 tháng đầu năm 2026 ước thực hiện 190,6 nghìn tỷ đồng, đạt 29,3% so với dự toán pháp lệnh năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2025. Ở khía cạnh ổn định vĩ mô, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2026 tăng 1,27% so với tháng trước...

Bên cạnh đó, trong tháng 2, tháng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường trên địa bàn Hà Nội cơ bản duy trì trạng thái ổn định. Nguồn cung hàng hóa thiết yếu tiếp tục được bảo đảm nhờ lượng dự trữ từ trước Tết và hoạt động sản xuất, kinh doanh sớm trở lại bình thường của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh nhấn mạnh, với nền tảng tích cực ngay từ tháng đầu, kinh tế Hà Nội năm 2026 nhiều khả năng sẽ duy trì đà tăng trưởng cao. Sự cộng hưởng của các động lực như tiêu dùng nội địa, đầu tư công, FDI và phục hồi sản xuất công nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới cho tăng trưởng của Thủ đô.

Chính sách hỗ trợ linh hoạt và đi vào chiều sâu

Để hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ đầu năm, bà Nguyễn Kiều Oanh cho biết, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, trong đó đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2026, nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp và tăng cường tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Đồng thời, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng thương mại; khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất; đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với xúc tiến du lịch; triển khai hiệu quả chương trình khuyến mại tập trung; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong cải cách hành chính, thanh toán và truy xuất nguồn gốc hàng hóa…

Trong năm 2026, Hà Nội sẽ tăng cường kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn, uy tín nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và hàng tiêu dùng.

Thành phố cũng từng bước giới thiệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý chợ; hỗ trợ triển khai mô hình “Chợ số 4.0”; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, tuyến phố thương mại và hệ thống phân phối hiện đại, góp phần hiện đại hóa hoạt động thương mại và nâng cao hiệu quả kích cầu tiêu dùng.

Đặc biệt, thành phố đã đưa chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vào danh mục ưu tiên ngay từ giữa tháng 2/2026. Theo định hướng giai đoạn 2026 - 2030, thành phố xây dựng kế hoạch hằng năm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; cung cấp thông tin pháp luật trong nước và quốc tế; cảnh báo rủi ro; cập nhật chính sách mới… Đây chính là “lớp phòng vệ mềm” giúp doanh nghiệp vững vàng hơn trước biến động thị trường.

Với đà phục hồi mạnh mẽ và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền ngay từ đầu năm, cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước trong năm 2026.