Giá vàng hôm nay (19/10): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Sáng nay, giá vàng thế giới không thay đổi so với phiên trước. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với sáng 18/10, với mức giảm lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 19/10, giá vàng giao ngay trên Kitco ổn định tại mức 4.249,94 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:20:27 sáng 19/10, giá vàng giao ngay trên Kitco ổn định tại mức 4.249,94 USD/oune, không thay đổi trong 24 giờ qua do thị trường vẫn trong ngày nghỉ lễ.

Sau 4 phiên liên tiếp tăng mạnh, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng tăng, nhưng có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau khi liên tục lập đỉnh lịch sử.

Việc giá vàng thế giới tăng quá nhanh có thể khiến lực chốt lời xuất hiện trong ngắn hạn, đặc biệt nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến. Do đó, xu hướng chung của thị trường vàng thế giới vẫn là tăng trong biên độ hẹp với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, vùng giá 4.250 - 4.350 USD/ounce sẽ là khu vực quan sát quan trọng để xác định động lực tăng tiếp theo.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 19/10, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý SJC niêm yết ở các mức giá khác nhau, điểm đồng nhất tất cả đều đồng loạt giảm.

Cụ thể, tại DOJI, giá vàng miếng được doanh nghiệp niêm yết ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

SJC niêm yết ở mức149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ niêm yết ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý SJC niêm yết ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng quay đầu giảm so với phiên sáng 18/10.

Cụ thể, SJC niêm yết ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Thương hiệu DOJI niêm yết ở mức 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Riêng vàng nhẫn PNJ giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thương hiệu Phú Quý giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.