Giá heo hơi hôm nay (17/10) đi ngang tại cả 3 miền trên cả nước. Các mức giá hiện tại đang dao động trong khoảng từ 50.000 đến 54.000 đồng/kg. Giao dịch trầm lắng cho thấy nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu khởi sắc, trong khi nguồn cung vẫn khá dồi dào.

Giá heo hơi hôm nay dao động từ 50.000 - 54.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định, không có địa phương nào điều chỉnh giá. Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giữ mức 53.000 đồng/kg. Lai Châu và Sơn La hiện thu mua thấp hơn, đạt 52.000 đồng/kg.

Đặc biệt, Hải Phòng tiếp tục là địa phương có giá cả cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay vẫn ổn định trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung -Tây Nguyên, giá heo hơi vẫn giữ nguyên, giá thu mua trên thị trường duy trì ổn định tại hầu hết các địa phương.

Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Huế và Khánh Hòa hiện đang được thu mua với giá 52.000 đồng/kg. Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá vẫn thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg; trong khi Lâm Đồng duy trì mức cao nhất là 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay tiếp tục ổn định ở mức 51.000 – 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay đi ngang trên diện rộng sau phiên giảm nhẹ hôm trước. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh hiện vẫn duy trì mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Cà Mau và Cần Thơ giao dịch ổn định ở mức 53.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp và An Giang giữ nguyên lần lượt ở mức 51.000 và 52.000 đồng/kg.

Vĩnh Long tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, đạt 50.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay duy trì quanh mức 50.000 - 54.000 đồng/kg./.