Giá hoa tươi tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng cao dịp 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường. Giá hoa tăng do thời tiết thất thường và chi phí vận chuyển cao, nhưng sức mua lại tăng đáng kể. Hoa hồng vẫn là mặt hàng chủ lực, nhưng năm nay khách sỉ và lẻ rất thích cúc mẫu đơn, cẩm tú cầu vì mẫu mã lạ, dễ phối và cắm.

Giá hoa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tăng từ 20 - 30% so với ngày thường. Ảnh: TTXVN

Nhu cầu mua hoa tại Hà Nội tăng cao

Ghi nhận tại một số điểm bán hoa trên địa bàn Hà Nội cho thấy, các loại hoa phăng, hoa hồng, hoa lan tường, hoa cẩm tú cầu, hoa lý… được nhiều người ưa chuộng. Giá cả có tăng hơn so với ngày thường.

Cụ thể, một bó hoa phăng với 20 bông có giá 80.000 - 100.000 đồng/bó; hoa đồng tiền khoảng 70.000 - 100.000 đồng/bó, tùy loại và kích cỡ.

Các bó hoa được cắm sẵn hoặc kết hợp nhiều loại hoa khác nhau sẽ có giá cao hơn, từ 150.000 đến 300.000 đồng/bó.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, giá hoa hôm nay tăng so với ngày thường, chủ yếu do nhu cầu mua hoa dịp lễ tăng cao.

Giá hoa tại TP. Hồ Chí Minh tăng từ 20 - 30%

Chợ hoa đầu mối Hồ Thị Kỷ (TP. Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm đến nhộn nhịp nhất dịp 20/10. Hàng trăm loài hoa tươi được nhập về liên tục từ Đà Lạt, miền Tây và cả miền Bắc.

Các loại hoa truyền thống như hồng nhung, baby, hướng dương, cúc mẫu đơn, cẩm tú cầu đang chiếm lĩnh thị trường. Giá hoa đã tăng so với ngày thường từ 20 - 30%, tùy loại và kích cỡ. Cúc mẫu đơn được bán khoảng 90.000 đồng/bó 5 bông lớn, hoa hồng dao động từ 100.000 - 130.000 đồng/bó, hoa hướng dương 60.000 - 80.000 đồng/bó, trong khi hoa baby và cẩm tú cầu có giá từ 170.000 đến 300.000 đồng/bó.

Trong khi đó, các cửa hàng hoa online cũng ghi nhận lượng đặt trước tăng mạnh. Khách chỉ cần chọn mẫu qua mạng rồi thanh toán trực tuyến và nhận hàng đúng ngày. Đây cũng là một hình thức mua sắm tiện lợi, nhanh chóng và an toàn./.