The Emerald Garden View của Tập đoàn Lê Phong chưa đủ điều kiện mở bán

(TBTCO) - Đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết, dự án The Emerald Garden View (phường Thuận An, TP. Hồ Chí Minh) của Tập đoàn Lê Phong vẫn chưa được Sở này hoặc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương trước đây xác nhận đủ điều kiện mở bán.

Tập đoàn Lê Phong và các đối tác đã thực hiện Lễ ký kết hợp tác chiến lược Dự án The Emerald Garden View. Ảnh tư liệu

Tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh mới đây, đại diện Sở Xây dựng đã trả lời về việc môi giới bất động sản rao bán và huy động vốn tại các dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, dự án The Emerald Garden View, phường Thuận An, TP. Hồ Chí Minh do Công ty CP Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư, đang chào bán rầm rộ. Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra, Sở Xây dựng cho rằng, dự án này vẫn chưa được Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh hoặc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương trước đây xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, trước đó Sở đã gửi thông báo đến các doanh nghiệp bất động sản, yêu cầu chấp hành đúng quy định pháp luật. Cơ quan này cho biết việc nhận cọc, chào bán hay huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện là hành vi vi phạm.

Thời gian tới Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các Sở ngành, UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra hoạt động môi giới bất động sản và xử lý vi phạm (nếu có).

Sở Xây dựng đề nghị cơ quan báo chí phối hợp cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác tuyên truyền quy định pháp luật về điều kiện, phạm vi hoạt động môi giới bất động sản; các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, kinh doanh mua bán để người dân nắm rõ; cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động môi giới bất động sản của các dự án nêu trên đến cơ quan quản lý nhà nước để xem xét xử lý hành vi vi phạm (nếu có).

Dự án The Emerald Garden View do Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư có địa chỉ tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thuận An (TP. Hồ Chí Minh).

Quảng bá từ DKRS cho thấy, The Emerald Garden View có quy mô hơn 2.000 sản phẩm với hai tòa tháp cao 25 tầng, bao gồm căn hộ, condotel và shophouse. Dự án được xây dựng trên diện tích 8.627 m2, gồm 2 block chung cư cao 39 tầng với khoảng 1.100 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ.

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, kinh doanh mua bán, ngày 10/10/2025, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 11410/TB-SXD-QLN&TTBĐS về việc chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn Thành phố (đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản) chấp hành các quy định về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh; về công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch; quy định về xử phạt hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản; chấp hành nghiêm các quy định nêu trên.

Song song đó, chủ đầu tư không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua./.