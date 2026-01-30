(TBTCO) - Lũy kế 12 tháng năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã Ck: NVL) đạt 6.965 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt 6.365 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...

Cổ phiếu NVL của Novaland bất ngờ tăng trần trong phiên 30/1 sau khi doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025 với mức lợi nhuận trên 1.800 tỷ đồng

Trong quý IV/2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.567 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.638 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 641 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 1.106 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm 693 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động khác cũng tăng 935 tỷ đồng.

Lũy kế 12 tháng năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Novaland đạt 6.965 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt 6.365 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế 12 tháng ghi nhận 1.819 tỷ đồng, chuyển từ lỗ ở kỳ trước sang lãi ở kỳ này.

Đáng chú ý, trong quý IV/2025, Novaland đã ghi nhận việc hoàn nhập và điều chỉnh lại khoản trích lập liên quan đến nghĩa vụ tiền thuê đất và tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Lakeview City.

Theo đó, tổng nghĩa vụ trích lập trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 là 1.014 tỷ đồng. Lakeview City là một trong những dự án đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh được tháo gỡ bằng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Novaland đạt 249.792 tỷ đồng. Hàng tồn kho 153.392 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 94,2%. Tổng dư nợ vay của Novaland là 67.191 tỷ đồng; trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là 31.518 tỷ đồng.

So với cùng kỳ, dư nợ vay ngắn hạn giảm nhẹ do Novaland đã giảm được một phần dư nợ trái phiếu; dư nợ vay dài hạn tăng do được giải ngân thêm nhiều gói vay mới, bổ sung nguồn tài chính quan tọng để tăng tốc triển khai các dự án.

Giai đoạn cuối năm 2025, dự án The Park Avenue (TP. Hồ Chí Minh) đang được đẩy mạnh thi công sau khi nút thắt pháp lý được tháo gỡ, dự án The Grand Manhattan cũng vừa cất nóc tháp cuối cùng.

Đáng chú ý, ngày 29/1/2026, toàn bộ 1.044 căn hộ dự án Victoria Village đã được Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh chấp thuận cho ký hợp đồng mua bán.

Với Aqua City, tiến độ xây dựng được tăng tốc tại các phân khu River Park 2, Ever Green 2 và Đảo Phượng Hoàng, đồng thời đưa vào vận hành nhiều tiện ích mới như: khu vui chơi NovaDreams Magic House, các thương hiệu F&B tại TTTM NovaMall…

Với NovaWorld Phan Thiet, Novaland tăng tốc thi công các khu Vip Ocean Villa, Wow Compound; các tiện ích mới như Casa Cafe đã hoàn thiện khoảng 90%, cuối tháng 12/2025 dự án Park Golf cũng được khởi công…

Tại NovaWorld Ho Tram, phân kỳ Habana Island giữ nhịp thi công sôi động, song song hoàn thiện các tiện ích…

Năm 2025, Novaland đã bàn giao thực tế 952 sản phẩm từ các dự án. Lũy kế đến hết 2025, NovaWorld Phan Thiet đã bàn giao gần 1.500 sản phẩm, trong đó 750 căn đã hoàn thiện nội thất và đưa vào khai thác cho thuê; Aqua City đã bàn giao hơn 1.000 sản phẩm, gần 2.400 bất động sản đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán; NovaWorld Ho Tram đã bàn giao gần 600 sản phẩm.

Trong năm qua, hàng ngàn sản phẩm tại các dự án của Novaland đã được cấp giấy chứng nhận. Giai đoạn 2025 - 2026, dự kiến hơn 10.500 sổ hồng sẽ được cấp cho cư dân tại các dự án The Sun Avenue, Kingston, Sunrise City North, Garden Gate, Lexington, Lucky Palace, Tropic Garden 1, Tresor, Rivergate, Orchard Garden, Golden Mansion, Lakeview City.../.