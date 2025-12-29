Công ty con của Novaland thành cổ đông lớn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

(TBTCO) - Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp thông báo vừa mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) trong ngày 23/12/2025. Giao dịch đã đưa doanh nghiệp này trở thành cổ đông lớn tại Seaprodex với tỷ lệ sở hữu 24,03%.

Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp (công ty con của Novaland) nâng tỷ lệ sở hữu tại Seaprodex lên 24,03%. Ảnh tư liệu

Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp là công ty con thuộc Novaland với tỷ lệ sở hữu 99,98% vốn điều lệ và đang là chủ đầu tư của dự án NovaWorld Ho Tram - phân kỳ Wonderland, Habana Island. Đây là 2 phân kỳ có tiến độ xây dựng tốt, đã bàn giao hơn 200 sản phẩm cho khách hàng và đang tăng tốc thi công để tiếp tục bàn giao theo kế hoạch.

Phía Novaland cho biết, giao dịch mua cổ phiếu nói trên của Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp là khoản đầu tư dài hạn, nhằm đa dạng hệ sinh thái bên cạnh ngành nghề cốt lõi bất động sản. Tập đoàn đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược kinh doanh, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh hậu tái cấu trúc.

Đến nay, Novaland đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1 của quá trình tái cấu trúc, các dự án trọng điểm đều có bước tiến tích cực về pháp lý, được các ngân hàng trong nước tài trợ và cam kết đồng hành.

Hầu hết các dự án đang được Novaland triển khai đã phục hồi quá trình xây dựng, đã bàn giao được hơn 6.000 sản phẩm và được cấp sổ cho hàng ngàn sản phẩm sau thời gian dài đình trệ. Về các khoản nợ của Tập đoàn, Novaland đã và đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp thiết thực để xử lý cho từng nhóm trong cơ cấu nợ, nỗ lực đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

Ở một diến biến liên quan đến Novaland, cuối tháng 12/2025, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Khu vực 7 trong vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa VPBank và khách hàng tranh chấp tại dự án NovaWorld Phan Thiết.

Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng, cấp sơ thẩm có nhận định bất lợi cho chủ đầu tư, nhưng tòa cấp sơ thẩm không đưa chủ đầu tư vào tham gia tố tụng. Trong trường hợp phải xem xét tính hợp pháp của văn bản thỏa thuận, thì cần đưa chủ đầu tư, Công ty Novareal (thành viên Tập đoàn Novaland) vào người có quyền lợi liên quan.

Theo Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định bất động sản “không có thật” là nhận định chủ quan, chưa thu thập đầy đủ chứng cứ, chưa xem xét thẩm định tài sản tại cơ quan có thẩm quyền. Bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự, nên phải hủy toàn bộ bản án để xem xét giải quyết lại.

Từ đó hội đồng xét xử tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của VPBank, Công ty Novareal và một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, TP. Hồ Chí Minh.

Liên quan đến sở hữu tại dự án trên, phía Novareal khẳng định, căn cứ vi bằng do Ngân hàng cung cấp trong giai đoạn xét xử phúc thẩm đã chứng minh bất động sản có tồn tại trong dự án tại xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết (nay là phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) đang hoàn thiện. Như vậy, khác hoàn toàn với nhận định của Tòa cấp sơ thẩm về việc bất động sản “không có thật”. Đây là tình tiết làm thay đổi nhận định và kết quả giải quyết vụ án.