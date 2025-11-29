Novaland lý giải nguyên nhân chậm công bố thông tin trái phiếu

(TBTCO) - Liên quan tới thông tin vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt do công bố thông tin trái phiếu, phía Novaland cho hay, nguyên nhân đến từ các sự kiện bất khả kháng. Hiện tại, Novaland đang thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trái chủ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành xử phạt với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã ck: NVL) với số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trả lời TBTCVN, đại diện Novaland cho hay, về các nội dung xử phạt liên quan đến việc công bố thông tin phát hành các gói trái phiếu, Novaland khẳng định luôn chú trọng và nỗ lực ở mức cao nhất để tuân thủ, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật.

Tuy nhiên, xuất phát từ một số sự kiện khách quan, bất khả kháng mà phía Novaland không kiểm soát được, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, nên quá trình thực hiện công bố thông tin trái phiếu đã xảy ra thiếu sót một số thông tin không trọng yếu và có sự chậm trễ.

Thế nhưng, ngay khi có thể khắc phục được các nguyên nhân khách quan, Novaland đã nhanh chóng thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trái chủ.

Đồng thời, Novaland cam kết về sự minh bạch trong việc công bố thông tin, cũng như luôn chủ động cập nhật các thông tin chính xác, kịp thời về tình hình của Tập đoàn và đề xuất các giải pháp cho các gói trái phiếu đến nhà đầu tư.

Ngoài Novaland, UBCKNN cũng ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng loạt doanh nghiệp.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam bị phạt tổng cộng 385 triệu đồng cho 2 vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với các tài liệu như báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Công ty Cổ phần Đầu tư Summer Beach cũng bị xử phạt 92,5 triệu đồng, do không công bố thông tin đối với báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; không công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu như báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cũng bị phạt vì không công bố hàng loạt tài liệu báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021 và năm 2020…/.